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AH股新聞

31/05/2024 17:50

【提振內房】浙江衢州試行由國企以房票形式收購超低價住宅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》浙江衢州今日推出樓市新政，當中「試行超低價住房國企收購
『以舊換新』」的政策引起關注。
　　衢州市城鄉住房工作協調委員會今日發布《關於進一步優化房地產市場平穩健康發展若干舉
措的通知》，表示將試行政策性住房市場收購「以舊換新」、超低價住房國企收購「以舊換新」
等。當中試行超低價住房國企收購「以舊換新」，即是按年制定超低價住宅收購計劃，由國有企
業籌集一定額度資金，以房票形式開展收購。收購採取輪候制，按照報名順序實施收購，超過限
定套數的等待下一輪收購。
　　試行政策性住房市場收購「以舊換新」，即鼓勵國有企業以限定數量、限定範圍、限定時間
的項目制方式收購符合條件的二手房源，以拓寬政策性住房房源籌集渠道，並通過房票形式支持
居民換購新建商品住房。
　
＊建立房票全市域使用機制＊
　
　　此外，《通知》提出建立房票全市域使用機制，將根據當地相關指導意見完善全市房票一體
化使用機制，出台房票使用管理辦法，建立房源系統，實現發放、流轉、使用、兌付全周期流程
管理。
　　《通知》並要求完善引進人才、招商引資大項目企業職工住房補貼政策，以房票形式滿足多
樣化的住房需求，激發市場消費活力。
　　同時，《通知》要求落實商業性個人住房貸款最低首付比例和利率調整政策；推動跨銀行間
二手房交易「帶押過戶」等。去年１１月２０日起實施的購房契稅補助適用期限則順延至今年
１２月３１日，而且不再限定套數。（ｓｌ）

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