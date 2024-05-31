《神州金融》上海首４月透過支付寶綁境外電子錢包付款額增１３倍

《經濟通通訊社３１日專訊》據支付寶及Ａｌｉｐａｙ＋合作夥伴提供的最新數據，通過「

外卡內綁」（下載支付寶Ａｐｐ後綁定境外銀行卡）和「外包內用」（通過Ａｌｉｐａｙ＋跨境

服務直接用境外電子錢包）兩套方案，今年１－４月相比去年同期，外籍消費者到上海通過上述

方案掃碼支付的消費額增長１３倍、交易筆數增長１２倍；由此接到「跨國生意」的上海活躍商

戶數也增長了３倍。來滬交易量最大的３個境外電子錢包依次為：香港的ＡｌｉｐａｙＨＫ、馬

來西亞的Ｔｏｕｃｈ ＇ｎ Ｇｏ ｅＷａｌｌｅｔ、泰國的ＴｒｕｅＭｏｎｅｙ。



＊螞蟻集團、萬事達卡在滬發起入境消費友好商圈計劃＊



另外，在人民銀行上海總部及上海市商務委、交通委、文旅局等部門指導下，螞蟻集團、萬

事達卡今日（３１日）在上海聯合發起「入境消費友好型商圈共建計劃」，通過在收銀台張貼明

顯支付標識等措施，讓更多外籍消費者了解到，來中國也能用手機支付。南京路商圈、外灘商圈

、淮海路商圈等超過２０大熱門商圈，聯洋、張江等５大涉外生活社區，豫園、東方明珠等５大

地標景點，上海入境各環節以及２大國際機場、３大火車站已加入該計劃。（ｓｌ）



