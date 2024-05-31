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AH股新聞

31/05/2024 17:27

完美世界前總裁張雲帆成字節遊戲業務新負責人，強調不賣沐瞳

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》報道，字節跳動遊戲業務宣布最
新調整，完美世界前總裁張雲帆已加入字節遊戲，成為字節遊戲業務第一負責人，向字節跳動人
力資源負責人華巍匯報。
　　報道指，張雲帆已於４月１０日接管字節遊戲最核心資產沐瞳，並向員工強調沐瞳「不賣、
不做系統性裁員、人員有進有出，有能力好好做遊戲的團隊就能獲得資源」。此前有傳字節擬以
不低於５０億美元的價格出售沐瞳，原因是其表現不突出；洽談過的潛在買家包括騰訊
（００７００）、網易（０９９９９）、沙特資本等，但全部因報價過高而放棄。字節２０２１
年以４０億美元收購沐瞳。
　
＊新工作室「上海ＺＥＲＯ３６」籌備中，朝夕光年裁數百人＊
　
　　張雲帆還接管了朝夕光年和ＵＧＣ（用戶生產內容）部門。在張雲帆接手後的兩周內，朝夕
光年解散了一支數百人的發行團隊，只保留不到５０人的核心發行團隊。報道引述朝夕光年人士
透露，字節起初判斷張雲帆至少要用兩、三個月才能順利接管團隊，結果他只花了兩周時間，而
且其向下傳遞的思路很清晰－－尊重常識，做好玩的遊戲，又強調不應該被ＤＡＵ（日活躍用戶
）和利潤造成的焦慮扭曲，「好玩的遊戲才是根本，捨本逐末不會有出路」。
　　報道並指出，字節遊戲業務此輪調整已經結束，業務正在重新啟動，並且正在組建一個新的
工作室－－上海ＺＥＲＯ３６工作室，負責人Ｈａｄｅｓ向張雲帆匯報。工作室負責《海賊王熱
血航線》、《初音未來》、《花亦山心之月》等項目。
　　字節遊戲業務自去年１１月大收縮以來已進行多次調整。三個月前，華巍短暫出任遊戲業務
負責人，管理ＵＧＣ、沐瞳和朝夕光年三大一級部門；朝夕光年原業務負責人嚴授轉崗至公司財
務部。（ｓｌ）

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