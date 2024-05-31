《Ａ股焦點》永輝超市漲停，鄭州一家分店今起接受胖東來調改

《經濟通通訊社３１日專訊》內地商超巨頭永輝超市（滬：６０１９３３）一家河南鄭州門

店今日起啟動「胖東來式爆改」。永輝超市股價午後漲停，報２﹒６４元人民幣。

永輝超市公告顯示，第一家獲胖東來幫扶調改的門店為永輝超市鄭州信萬廣場店，啟動調改

時間為５月３１日，預計於６月１９日恢復正常營業。公告並稱，在胖東來、青海一家親的幫扶

下，永輝超市將從商品結構、品質、價格及賣場布局、動線、環境、服務和員工待遇等方面做全

面調改。例如在員工方面，會提高員工薪資、減少工時、增加休假等福利待遇，讓員工能夠輕鬆

快樂、淨心專注的投入到工作中；在商品方面，改造後的永輝超市將以保障民生需求為目標。



＊新招聘百多名基層員工，薪資較現時提高＊



《財聯社》報道指出，為了今次調改，該門店部分中高層管理人員將從其他省區抽調過來，

並且計劃招聘一百多名基層員工，所定薪資比該店現時稍高。《第一財經》則指出，該門店此次

將淘汰下架７０％的商品，參考胖東來的商品結構重新梳理，未來商品結構要達到胖東來的

９０％以上。值得一提的是，該門店將引進胖東來的自有產品，包括胖東來江米條、ＤＬ果汁、

ＤＬ精釀小麥啤酒、ＤＬ燕麥片、ＤＬ洗衣液等。

早前《聯商網》報道指，胖東來計劃用一年時間助永輝超市系統調整，率先調改兩家永輝鄭

州門店，之後由永輝超市調改小組在此次調改經驗基於上分區域、分時段逐步進行。（ｓｌ）

