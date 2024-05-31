郵儲銀行（０１６５８）擬中期分紅，派息率最高３０％

《經濟通通訊社３１日專訊》郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）公布，董事會

通過關於２０２４年度中期利潤分配相關安排的議案，議案尚需股東批准。

該集團指，根據經審閱今年上半年財務報告，考慮當期業績情況，在今年半年度具有可供分

配利潤條件下，擬實施今年度中期分紅派息，中期股利總額佔今年半年度合併報表口徑下歸屬於

銀行股東淨利潤的比例不高於３０％。後續制定今年度利潤分配方案時，將考慮已派發的中期利

潤分配金額。（ｗｈ）

