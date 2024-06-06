《駐京專電》李強：推進法治政府建設，加快填補立法空白區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院５日以「深入貫徹實施國務院組織法

，扎實推進法治政府建設」為主題，進行第八次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，

進一步增強運用法治思維和法治方式推進工作、解決問題的能力，扎實推進法治政府建設。李強

強調，要引導廣大幹部不斷提高依法行政的能力和水平，發揮領導幹部示範作用，切實加強教育

培訓，圍繞推動「高效辦成一件事」調整優化相關法規、規章和行政規範性文件，持續推進依法

高效辦事。

李強指出，要推動科學立法，加快填補立法薄弱點和空白區，確保行政行為於法有據，對於

不適應改革發展要求的法律法規，也要及時推動修改或廢止。要堅持問題導向，多推動一些「小

快靈」、針對性強的立法，幫助企業和群眾真正解決實際問題。

要嚴格規範公正文明執法，既要有力度，堅持有法必依、執法必嚴、違法必究；也要有溫度

，必要時採取柔性執法、人性化執法等方式，著力營造公平公正的發展環境。要加快落實行政裁

量權基準制度，確保對各類違法行為的處罰標準統一、程序公正、結果合理。要完善監督，健全

行政權力制約和監督體系，既要主動接受各方面監督，也要完善行政監督，養成在有監督的條件

下行使權力的習慣和自覺，讓政府工作始終在陽光下運行。



