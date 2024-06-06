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AH股新聞

06/06/2024 09:10

《駐京專電》人行：全面推進金融業綜合統計高質量發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》人民銀行調查統計司黨支部發布《全面推進
金融業綜合統計高質量發展》的文章。文章稱，人行下一步在加快建設金融強國的大局中謀劃、
部署和推進金融業綜合統計高質量發展。
　　一是強化金融統計管理，完善金融業綜合統計標準、制度體系，推進統計標準協調對標。不
斷加強金融統計管理，確保金融數據及時、準確、可靠。持續完善金融業綜合統計基礎標準，科
學制定金融統計制度，推動標準有效執行和協調對標，築牢金融業綜合統計數據融合應用的堅實
基礎。
　　二是夯實和優化國家金融基礎數據庫核心數據組織樞紐功能。繼續優化國家金融基礎數據功
能，增強數據采集、歸集能力，不斷推動各類金融數據「顆粒歸倉」，實現對各類金融活動的全
面覆蓋和有效監測。同時，加快推進數據倉庫建設，提高數據供給能力，服務各類信息需求。
　　三是持續提升金融業綜合統計支持政策決策效能。進一步拓展數據使用場景和融合應用，充
分發揮金融業綜合統計數據價值。建立健全金融業綜合統計數據在金融管理部門、政府其他部門
之間的分級共享機制，穩步擴大共享範圍，為金融宏觀調控和管理提供高質量的信息服務。

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