《神州頭條》財經報章頭版摘要：提升金融服務質效，促進民營壯大

《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



提升金融服務質效，促進民營經濟發展壯大

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６月３日至４日，國家發展改革委在深圳組織召開促進民營經濟發展壯大暨擴大製造業中長期貸

款投放和科技型企業項目融資現場會。會議強調，要著力營造良好的貨幣金融環境，加大對重大

戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，強化產業政策與金融政策的協同，進一步優化提升金融

服務質效，為民營企業更好融入新發展格局夯基助力。



三部門優化保險補償政策

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工信部、財政部、金融監管總局近日聯合發布《關於進一步完善首台（套）重大技術裝備首批次

新材料保險補償政策的意見》。



保持流動性合理充裕，央行料多渠道「補水」

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６月５日，央行以利率招標方式開展了２０億元逆回購操作，由於當日有２５００億元逆回購到

期，公開市場實現淨回籠２４８０億元。專家表示，進入６月，資金面大幅收緊的可能性不大，

央行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。





《上海證券報》



多措並舉消化存量房產，金融助力房地產市場「去庫存」

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中央政治局會議提出，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。分析人士認為，消化

存量房產已成為房地產政策的重心之一。近期推出的放鬆限購、降低房貸首付比例等一系列措施

，都有助於房地產市場「去庫存」。



Ａ股正加速形成常態化退市格局

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應退盡退，Ａ股正在加速形成常態化退市格局。數據顯示，截至６月５日，今年Ａ股已有１１家

公司完成退市，２４家公司鎖定退市，５５家公司「披星戴帽」拉響退市風險警報。



發改委：強化產業金融政策協同，助力民企高水平科技自立自強

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國家發展改革委近日在深圳召開促進民營經濟發展壯大暨擴大製造業中長期貸款投放和科技型企

業項目融資現場會。會議要求，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，強化產業政

策與金融政策的協同，進一步優化提升金融服務質效，助力民營企業在高水平科技自立自強、暢

通國內大循環和「走出去」中不斷發展壯大。





《證券時報》



推動科學立法，幫助企業和群眾真正解決實際問題

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國務院以「深入貫徹實施國務院組織法，扎實推進法治政府建設」為主題，進行第八次專題學習

。國務院總理李強強調，要進一步增強運用法治思維和法治方式推進工作、解決問題的能力，扎

實推進法治政府建設。



「碳」尋綠色發展成果，碳足跡核算愈受企業重視

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６月５日，世界環境日當天，２０２４上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會正式開幕。「碳

減排」 成碳博會上的熱點話題。有行業內人士表示：目前，鋼鐵、有色金屬等基礎原材料行業

，對碳足跡核算工業軟件的需求比較迫切。



踐行金融為民理念，以買方投顧推動財富管理轉型

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新「國九條」要求，「必須始終踐行金融為民的理念，突出以人民為中心的價值取向，更加有效

保護投資者特別是中小投資者合法權益，助力更好滿足人民群眾日益增長的財富管理需求」。大

力發展管理型投顧業務，被認為是財富管理轉型的戰略性業務和有效抓手。（ｒｙ）

