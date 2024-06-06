《鍾之日記》股市呈僵局，內房難翻身

《鍾之日記》６月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股在科技股上揚帶動下，納指及標普５００創收市新高，晶片股英偉達高收逾５％，再創

新高之餘，市值更首次突破３萬億美元。美國寬鬆預期帶動，港股跟隨造好，恒指高開１５２點

後，一度急升２７５點，高見１８７００，不過及後回落並一度倒跌４１點，低見１８３８３，

之後市況又再修復，恒指全日拉鋸升５１點或０﹒３％，收報１８４７６，主板成交近１１４６

億元。



＊Ａ場小盤股震盪，官媒警告公司退市風險＊



滬深股市昨日（５日）低成交下跌後，今日全日再有超過４５００隻個股飄綠，且主要集中

在中小盤，大市表現全靠資源股支撐。滬深股市早段表現反覆，午後跌幅一度擴大，但尾盤稍作

修復。滬綜指總計全日跌０﹒５４％，報３０４８﹒７９點，盤中低見３０４０﹒８３點，刷４

月２５日以來新低，深成指跌０﹒５７％，創業板指曾挫超過１％，全日走低０﹒７１％。兩市

個股中位數表現為下跌３﹒７％。

沽壓推高兩市成交，全日成交額８４５９億元人民幣，較上交易日（５日）的低水平大增

２２﹒８％。

反映小盤股表現的中證２０００指數ＥＴＦ今跌３﹒５％，是連續第四個交易日下跌，累計

四日跌幅高達７﹒７％，預計可能是與面臨退市風險的個股數目顯著增長有關。內地《金融時報

》頭版頭條文章稱，今年以來已有１０１家Ａ股公司被實施風險警示，超過去年同期，建議投資

者加強風險意識，警惕那些存在嚴重經營問題或違規行為的上市公司。



＊５月銷售差，融創挫逾一成＊



今日融創中國（０１９１８）公布５月銷售數據，集團當月實現合同銷售金額約２２﹒７億

元（人民幣．下同），按年跌７０﹒８６％；今年１至５月，累計銷售金額約２４７﹒２億元，

按年跌４５﹒２１％。消息拖累融創股價急瀉１２％。

成績慘淡的不止融創一家，繼４月份銷售下滑８３％之後，碧桂園（０２００７）５月合同

銷售金額錄得約４２﹒９億元，按年跌７６﹒４％，儘管環比有漲，但仍處於至少七年來的第三

低水平。

中央決心救樓市後，放鬆限購、放寬貸款首付比等法寶盡出，惟房企銷情暫未見大起色。國

際評級機構惠譽認為，當局種種舉措可能只夠吸收一小部分過剩庫存，今年前四個月的銷售趨勢

差於先前預期，且新建住宅價格下行壓力更為突出。惠譽料今年中國新建住宅銷售額下降１５％

至２０％，至８﹒３萬億至８﹒８萬億元，這意味著售出的樓面下降１０％－１５％，平均售價

下降５％。

機構看法悲觀，銷售數據仍在探底，其他內房股亦走弱，世茂集團（００８１３）挫

８﹒２％，雅居樂（０３３８３）跌６﹒７％，龍湖集團（００９６０）跌３﹒６％，華潤置地

（０１１０９）下調２﹒４％。



＊周大福再跌半成，深圳工廠停業務＊



昨日提到，香港老字號零售黃金品牌周大福（０１９２９）對深圳廠區進行調整與重新規劃

，把部分生產部門遷往廣東順德廠區，強調不存在停工停產情況。內媒記者實地走訪周大福深圳

廠區，有前員工指出，去年一整年他所在的部門已經沒有甚麼訂單業務，今年年初還有部分合同

到期的員工未能續簽，所以員工們對深圳工廠「停工」是有預期的，目前部分樓層的員工基本都

已經離開。

分析認為，周大福把生產部分併到順德廠區，主要原因可能是為了節省人力成本，不惜裁去

大批為公司工作十多年的深圳老員工。據前員工爆料，周大福為員工提供了兩種方案，一種是拿

賠償金解約；另一種方案便是所謂的順德方案，即深圳廠區員工可選擇隨遷至順德，然而由於順

德工廠的待遇會比深圳差很多，所以大部分員工都拒絕接受，變相裁員。

消息持續發酵，周大福今日股價顯著跌４﹒７％，報９﹒６１元。







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