《Ａ股焦點》中公教育再跌３％，創辦人公開回應經營情況質疑

《經濟通通訊社６日專訊》近日流傳著中公教育（深：００２６０７）大股東爆倉、公司欠

費跑路等不利傳聞，公司股價昨日一度跌停創上市新低，收盤跌７﹒３％，而今早股價再跌

３﹒４％，現報１﹒７１元。

中公教育董事長李永新最新接受採訪時表示，關於公司及其個人的很多傳言都是嚴重不實的

，２０２１年以來，公司出現了一些問題，從個人到整個團隊，都在積極努力直面問題和解決問

題。李永新強調，目前公司經營正常，第一季實現盈利８２００萬元人民幣，同比去年增長

２﹒４倍，第二季也見穩步改善，包括四川、廣東、湖南、山東、陝西、上海、浙江等地分校業

務。



＊「考不過包退」套餐不退費，李永新稱深感歉意＊



市場對中公教育經營狀況的最大質疑，在於其今年初被曝大量拖欠學員退費，存在巨額退費

缺口問題。中公教育此前推出「考不過包退」協議班招徠學員，學費高達五位數，但當大量學員

在「考公上岸」不成功要求退錢時，公司卻遲遲不退款。李永新對此表示，公司很重視學員的退

費問題，也深感歉意和自責，團隊和其本人都在全力以赴解決問題。

在融資方面，李永新表示，公司在進一步恢復與擴大授信融資額度，密切與銀行等金融機構

的合作，根據公司實際經營情況，及時實現融資放款，補充公司運營正常資金需求。（ｅｙ）

