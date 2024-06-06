《Ａ股焦點》綠地跌２％保利發展軟１％，多家房企銷售數據疲弱

《經濟通通訊社６日專訊》內地各省市都在加速放寬房地產限購政策，然而有分析認為高線
城市的重磅樓市新政將吸引低線城市購房者投資置業，反倒對三線城市的樓市以至於土地財政帶
來負面影響。集中三線城市開發的房企碧桂園（０２００７）數據顯示，繼４月份下滑８３％之
後，５月份公司合同銷售額同比下降７６％，盡管銷售環比上漲１１％，但仍處於至少七年來的
第三低水平。
其他陷入債務危機的房企，新屋銷售同樣沒有好轉，融創中國（０１９１８）公布，
２０２４年５月，集團實現合同銷售金額約２２﹒７億元人民幣，按年跌７０﹒８６％；新城發
展（０１０３０）５月銷售金額約４１億元人民幣，按年跌約４１﹒７％。
Ａ股地產板塊連續第二日下跌，華僑城Ａ（深：００００６９）挫２﹒９％，綠地控股
（滬：６００６０６）跌２﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒５％，保利發展
（滬：６０００４８）跌０﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒７％。
另外萬科全資子公司全數償付６億美元到期票據本息，萬科Ａ（深：０００００２）股價現
跌０﹒４％。（ｅｙ）
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