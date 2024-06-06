《Ａ股焦點》隆基綠能挫６％，遭剔出富時中國Ａ５０指數成分股

《經濟通通訊社６日專訊》隆基綠能（滬：６０１０１２）在傳出其位於越南和馬來西亞的
工廠相繼停工停產，再遇壞消息，遭富時中國Ａ５０指數剔出成分股，６月２１日收盤後生效。
隆基綠能早盤異動不大，午後挫６％，現價報１７﹒１９元人民幣。（ｅｙ）
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06/06/2024 14:02
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工廠相繼停工停產，再遇壞消息，遭富時中國Ａ５０指數剔出成分股，６月２１日收盤後生效。
隆基綠能早盤異動不大，午後挫６％，現價報１７﹒１９元人民幣。（ｅｙ）
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