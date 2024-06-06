  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2024 14:02

《Ａ股焦點》隆基綠能挫６％，遭剔出富時中國Ａ５０指數成分股

　　《經濟通通訊社６日專訊》隆基綠能（滬：６０１０１２）在傳出其位於越南和馬來西亞的
工廠相繼停工停產，再遇壞消息，遭富時中國Ａ５０指數剔出成分股，６月２１日收盤後生效。
隆基綠能早盤異動不大，午後挫６％，現價報１７﹒１９元人民幣。（ｅｙ）

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰06/06/2024 14:03  《神州金融》傳商業銀行不得代理銷售私募投資基金，業內稱非新規

其他AH股新聞
More

06/06/2024 14:20  《駐京專電》中國成功發射ＴＥＥ－０１Ｂ星等３顆衛星

06/06/2024 14:13  《中國要聞》公安部：對冒充部委國企央企行騙發動全面打擊整治

06/06/2024 14:12  《Ａ股焦點》茅台股價微跌，新品糯米糍雪糕茅台酒添加量１％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金