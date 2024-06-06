《Ａ股焦點》隆基綠能挫６％，遭剔出富時中國Ａ５０指數成分股

《經濟通通訊社６日專訊》隆基綠能（滬：６０１０１２）在傳出其位於越南和馬來西亞的

工廠相繼停工停產，再遇壞消息，遭富時中國Ａ５０指數剔出成分股，６月２１日收盤後生效。

隆基綠能早盤異動不大，午後挫６％，現價報１７﹒１９元人民幣。（ｅｙ）

