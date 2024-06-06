《Ａ股行情》滬指高開０﹒１３％，上日滬深成交近月低外資淨流出

《經濟通通訊社６日專訊》隨著Ａ股正失去上升動能，昨日兩市成交低於７０００億元（人

民幣．下同），創四個月新低，且陸股通淨流出５６﹒８億元。外界再傳出監管考慮限制量化基

金取得深度市場數據，滬深股市今早仍窄幅高開，滬綜指高開０﹒１３％，報３０６９﹒４４點

，深成指高開０﹒２６％，創業板指高開０﹒３７％，半導體股造好，軍工股走低。

據《路透》引述消息人士透露，上海和深圳證券交易所正考慮暫停對量化基金等部分機構提

供原始交易數據，限制專業投資者和游資大鱷利用即時信息差「收割」散戶，然而有內媒引述監

管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方消息指，所謂「考慮暫停」報道或為舊聞炒作，

因今年３月已有過類似傳言。

內地各省市都在加速放寬房地產限購政策，然而有分析認為高線城市的重磅樓市新政將吸引

低線城市購房者投資置業，反倒對三線城市的樓市以至於土地財政帶來負面影響。集中三線城市

開發的房企碧桂園（０２００７）數據顯示，繼４月份下滑８３％之後，５月份公司合同銷售額

同比下降７６％，盡管銷售環比上漲１１％，但仍處於至少七年來的第三低水平。

中國乘聯分會初步統計，５月份乘用車零售市場銷量同比下降３％，但環比增加１０％。

人民銀行進行２０億元７天期逆回購，今日淨回籠２５８０億元，收水規模續創近一個月單

日新高，連續兩個交易日大額收水共５０６０億元。

富時羅素宣布對中國股票指數的季度審核變更，富時中國Ａ５０指數將納入中遠海控Ａ

（滬：６０１９１９）、中國中車Ａ（滬：６０１７６６），調出中信建投Ａ

（滬：６０１０６６）和隆基綠能（滬：６０１０１２）。該變更將於６月２１日收盤後生效。

（ｅｙ）

