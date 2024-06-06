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AH股新聞

06/06/2024 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒０８％資源股撐市，成交回升

　　《經濟通通訊社６日專訊》滬深股市連日下跌，今早再有超過４４００隻個股飄綠，然而資
源股顯著反彈撐住大市，滬深股市表現不過不失，滬綜指半日僅跌０﹒０８％，報
３０６２﹒９３點，深成指軟０﹒１２％，創業板指跌０﹒１７％。
　　內媒澄清有關限制量化基金取得實時原始交易數據的傳聞，加上中證２０００ＥＴＦ成交額
迅速放大，兩市成交轉好，半日成交額５３８０億元人民幣，較上交易日（５日）同時段的低水
平大增２４﹒９％。
　
＊５月新房銷售仍弱，地產股連跌兩日＊
　
　　多家陷入債務危機的房企公布５月銷售數據，顯示在內地加速鬆綁房地產限購、放寬樓市槓
桿限制的同時，新房銷售並無顯著好轉，地產股連續第二日下跌，華僑城Ａ
（深：００００６９）挫２﹒５％，綠地控股（滬：６００６０６）跌２﹒３％，金地集團
（滬：６００３８３）跌２﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒１％，保利發展
（滬：６０００４８）跌１％。
　　另外萬科全資子公司全數償付６億美元到期票據本息，萬科Ａ（深：０００００２）股價現
跌１％。
　
＊中車Ａ升近３％，獲納入富時中國Ａ５０＊
　
　　富時羅素宣布對中國股票指數的季度審核變更，富時中國Ａ５０指數將納入中遠海控Ａ
（滬：６０１９１９）、中國中車Ａ（滬：６０１７６６），調出中信建投Ａ
（滬：６０１０６６）和隆基綠能（滬：６０１０１２）。該變更將於６月２１日收盤後生效。
中遠海控Ａ半日升２﹒３％，中車Ａ升２﹒８％。
　　國美通訊（滬：６００８９８）公告，由於公司昨日收盤市值低於３億元人民幣，提示公司
股票未能可能被終止上市交易。股民踩踏逃生，已被實施退市風險警示的國美通訊觸發５％跌停
限制，現價報０﹒９７元，面值跌穿１元，暫錄封單１１萬手。（ｅｙ）
　

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