《Ａ股行情》滬綜指收軟０﹒５％刷逾月新低，中小盤股集體飄綠

《經濟通通訊社６日報道》滬深股市昨日（５日）低成交下跌後，今日全日再有超過
４５００隻個股飄綠，且主要集中在中小盤，大市表現全靠資源股支撐。滬深股市早段表現反覆
，午後跌幅一度擴大，但尾盤稍作修復。滬綜指總計全日跌０﹒５４％，報３０４８﹒７９點，
盤中低見３０４０﹒８３點，刷４月２５日以來新低，深成指跌０﹒５７％，創業板指曾挫超過
１％，全日走低０﹒７１％。兩市個股中位數表現為下跌３﹒７％。
中小盤再度重創，推高兩市成交，全日成交額８４５９億元（人民幣．下同），較上交易日
（５日）的低水平大增２２﹒８％。
＊中證２０００ＥＴＦ四連跌＊
中小盤股自今年以來震盪不絕，最近幾日再受衝擊，中證２０００指數ＥＴＦ今跌３﹒５％
，是連續第四個交易日下跌，累計四日跌幅高達７﹒７％。從行業類別來看，消費文旅、互聯網
、機械、家品等板塊今日跌幅顯著。
Ａ股市場進入強監管模式，面臨退市風險的個股數目顯著增長，細價股市值崩塌也可能與此
有關。內地《金融時報》頭版頭條文章稱，今年以來已有１０１家Ａ股公司被實施風險警示，超
過去年同期，建議投資者加強風險意識，警惕那些存在嚴重經營問題或違規行為的上市公司。
例如國美通訊（滬：６００８９８）公告，由於公司昨日收盤市值低於３億元，提示公司股
票未能可能被終止上市交易。股民踩踏逃生，已被實施退市風險警示的國美通訊觸發５％跌停限
制，收報０﹒９７元，面值跌穿１元，錄封單１０萬手。
另外，《路透》報道指，上海和深圳證券交易所正考慮暫停對量化基金等部分機構提供原始
交易數據，限制專業投資者和游資大鱷利用即時信息差「收割」散戶，然而有內媒引述監管、券
商、量化私募以及第三方科技公司等多方消息指，所謂「考慮暫停」報道或為舊聞炒作，因今年
３月已有過類似傳言。
＊資源股反彈，三桶油齊升＊
資源股今日強勢反彈，撐住大市。煤炭股升最多，陝西煤業（滬：６０１２２５）漲
３﹒７％，中國神華（滬：６０１０８８）升３﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）升３％
，中煤能源（滬：６０１８９８）升２﹒４％；三桶油方面，中國石油（滬：６０１８５７）升
２﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）升２﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）揚
１﹒１％；至於有色股同彈，金徽股份（滬：６０３１３２）漲停，曉程科技
（深：３００１３９）升８％，華峰鋁業（滬：６０１７０２）升４﹒９％，神火股份
（深：０００９３３）揚４﹒４％，豫光金鉛（滬：６００５３１）升３﹒８％。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３５９２﹒２５ －０﹒０７
上證綜合指數 ３０４８﹒７９ －０﹒５４ ３７１３﹒１７
上證Ａ股指數 ３１９６﹒３３ －０﹒５４
深證成份指數 ９３４０﹒０１ －０﹒５７ ４７４６﹒１５
深圳創業板指數 １８２０﹒４５ －０﹒７１
上證Ｂ股指數 ２２８﹒２８ －３﹒３８ ２﹒７８
深證Ｂ股指數 １１１１﹒８３ －１﹒６５ １﹒０８
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