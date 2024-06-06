【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，淨回籠２５８０億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，中標利率持平１﹒８％。

公開市場今日有２６００億元逆回購到期，即今日淨回籠２５８０億元，收水規模續創近一

個月單日新高，連續兩個交易日大額收水共５０６０億元。



＊分析料人行６月末加大公開市場操作力度＊



對於人行連續大額收水，《中國證券報》引述專家稱，進入６月，資金面大幅收緊的可能性

不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。仲量聯行大中華區首席經

濟學家龐溟表示，資金面當前整體表現穩健的態勢沒有發生實質性變化，說明月初及時、快速收

回前期因調節匯算清繳所得稅、流動性指標考核等跨月因素釋放出的流動性，力度是合理的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，６月初，人行根據市場流動性及短期擾動因素情

況，重新開始２０億元少量逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。中泰證券分析師肖雨分析

，人行可能會在６月末加大公開市場操作力度。４月以來人行對貨幣投放節奏保持相對謹慎態度

，且６月中期借貸便利（ＭＬＦ）到期規模不大，僅有２３７０億元，人行或會在稅期或月末時

點加大公開市場操作力度，進而平抑資金面波動。（ｓｌ）

