  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

06/06/2024 09:23

【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，淨回籠２５８０億

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回
購，中標利率持平１﹒８％。
　　公開市場今日有２６００億元逆回購到期，即今日淨回籠２５８０億元，收水規模續創近一
個月單日新高，連續兩個交易日大額收水共５０６０億元。
　
＊分析料人行６月末加大公開市場操作力度＊
　
　　對於人行連續大額收水，《中國證券報》引述專家稱，進入６月，資金面大幅收緊的可能性
不大，人行將繼續通過多個渠道合理「補水」，保持流動性合理充裕。仲量聯行大中華區首席經
濟學家龐溟表示，資金面當前整體表現穩健的態勢沒有發生實質性變化，說明月初及時、快速收
回前期因調節匯算清繳所得稅、流動性指標考核等跨月因素釋放出的流動性，力度是合理的。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，６月初，人行根據市場流動性及短期擾動因素情
況，重新開始２０億元少量逆回購操作，有助於保持資金面基本平穩。中泰證券分析師肖雨分析
，人行可能會在６月末加大公開市場操作力度。４月以來人行對貨幣投放節奏保持相對謹慎態度
，且６月中期借貸便利（ＭＬＦ）到期規模不大，僅有２３７０億元，人行或會在稅期或月末時
點加大公開市場操作力度，進而平抑資金面波動。（ｓｌ）

【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中美將會拼金融

05/06/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金