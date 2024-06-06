《汽車新勢力》余承東諷只靠價格取勝，比亞迪反擊：歡迎同台競技

《經濟通通訊社６日專訊》車企價格戰近日延伸出「口水戰」，華為常務董事、智能汽車解

決方案ＢＵ董事長余承東近日在深圳舉行的２０２４未來汽車先行者大會談起價格戰時表示，全

世界第一的「捲王」應該是比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４），因為比亞迪有超低的

成本，華為「不善於捲超低價格，還是善於捲價值、捲智能化，捲豪華感、舒適感，捲安全」，

還強調「我們捲價值，尤其在智能化上捲，我們認為這能捲出更大的價值」、「我們希望產業能

夠正向、良性循環來捲價值」。

針對余承東「比亞迪捲價格、華為捲價值」的言論，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛近日

在一場直播中回應稱，只要有一個好的技術，通過一個好的產品，還有一個好的價格，消費者就

是最大的受益方，技術好，產品好，價格又好，消費者是最開心的，這才叫好價值。李雲飛還稱

，「歡迎其他品牌把車開到我們的展台上去浮個水，上個大坡、上個小坡，也可以把你的煞車和

轉向都去掉，可以同台競技」。

李雲飛指出，每個企業的情況都不一樣，比亞迪和華為都在深圳，而且是戰略合作夥伴，「

我本人對華為非常尊敬，但我個人覺得余總，平時發布會也好，論壇也好，如果少一些對比的話

，應該會有更多人喜歡余總，也會給華為的品牌加分」。（ｓｌ）

