《中國要聞》貴州女商人追討政府工程款，７項目付清３項目仍訴訟

《經濟通通訊社６日專訊》貴州省政府通報當地女商人馬藝珈伊向政府追討工程欠款一案的

調查結果，指經聯合調查組委託第三方會計師事務所進行專項審核。馬藝珈伊承建的１０個項目

中，已經法院審判、仲裁裁決確認或者雙方達成一致的有７個項目，應付工程款為

１１８７７﹒４５萬元（人民幣．下同），項目業主方於案發前已支付８８２１﹒１萬元，欠付

的３０５６﹒３５萬元已於２０２４年５月１７日支付完畢；還有３個停建未完工項目因項目管

理混亂，已完成工程量短期內難以準確核算，而項目業主方已於案發前支付工程款

５５４９﹒３４萬元，相關糾紛仍處在民事訴訟程序依法審理之中。

內媒今年２月報道指，馬藝珈伊向貴州六盤水市水城區政府追討拖欠長達８年的逾２億元工

程款不果，反被以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。馬藝珈伊一方還聲稱，「區裏要以１２００萬元化

解所有２億餘元的債務」。當地政府否認，強調１０個工程項目只涉及１﹒６３億元工程款，而

且已支付近九成，並指控馬藝珈伊一方以非法手段騷擾相關人士並惡意炒作事件等。由於雙方各

執一詞，貴州省政府當月成立由省檢察院牽頭、省有關部門組成的的聯合調查組，對案件深入全

面調查。



＊女商人一方違法行為不罰不起訴，涉事者均稱悔罪悔過＊



調查結果除了闡明雙方金錢瓜葛外，還交代了馬藝珈伊一方的違法行為及處罰事宜。調查結

果指，省人民檢察院依法指定由安順市普定縣人民檢察院異地審查該案，現查明馬藝珈伊為追討

工程款，先後於２０２２年１０月至１１月及２０２３年９月至１０月，在代理律師唐某、代理

人侯某濤提議下，同意僱用耿某東、方某兵等人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、ＧＰＳ定位器跟蹤

等手段，非法獲取公民個人信息，並郵寄帶有威脅性質信件等，侵犯了公民個人隱私和生活安寧

。馬藝珈伊、唐某、侯某濤、耿某東、方某兵等５人的行為構成侵犯公民個人信息罪，但考慮到

其犯罪情節輕微，到案後均認罪悔罪，可不予刑罰處罰，決定作相對不起訴處理。另外，馬藝珈

伊、侯某濤、唐某、屈某東等１０人實施尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為，情節顯著輕

微，可不以犯罪論處，遂作法定不起訴處理。

調查結果表示，檢察機關已於６月６日向上述人員公開宣布了不起訴處理決定，並對馬某某

伊、唐某、侯某濤、耿某東、方某兵等５人進行了訓誡，對屈某東等１０人進行了批評教育，上

述人員均表示悔罪悔過。（ｓｌ）

