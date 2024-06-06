【提振內房】廣州１５金融機構簽約奧園、萬科等１５房企支持融資

《經濟通通訊社６日專訊》廣州市１５家金融機構昨（５日）與１５家房地產企業共同簽署

戰略合作協議，助力廣州高質量發展。據當地傳媒報道，此次簽約對於暢通金融與房地產良性循

環，更好支持剛性和改善性住房需求，加速推進「三大工程」建設等意義重大。

簽約房企包括奧園（０３８８３）、萬科（０２２０２）（深：０００００２）、雅居樂

（０３３８３）、華潤置地（０１１０９）、 富力地產（０２７７７）、星河灣、時代控股

（０１２３３）、珠江投資股份、方圓房地產、合景控股（０１８１３）等，簽約金融機構則包

括招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、郵儲銀行（０１６５８）

（滬：６０１６５８）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、廣州農村商業銀行

（０１５５１）、廣州銀行、 上海浦東發展銀行（滬：６０００００）、興業銀行、廣發銀行

、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中信銀行（００９９８）

（滬：６０１９９８）等。

報道指，本次簽約活動提出，支持民營房地產企業發債融資；支持房地產企業通過資本市場

合理股權融資，切實緩解企業「融資難、融資貴」難題。金融機構要建立授信綠色通道，優化審

批流程、縮短審批時限，積極滿足合理融資需求；對開發建設暫時遇到困難但資金基本能夠平衡

的項目，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。同時，希望房地產企業準確把握形勢，堅定發展信心，精准

定位產品，合理穩妥融資，理性消化庫存，實現借勢發展。

與會的金融機構相關人士均表示，將以實際行動、更大力度助力廣州房地產市場平穩運行，

推動金融與房地產良性循環，為促進廣州市房地產高質量發展貢獻力量。（ｓｌ）

