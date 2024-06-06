《打擊貪腐》陝西人大前副主任李金柱被控受賄逾４億，認罪候判

《經濟通通訊社６日專訊》廣東省廣州市中級人民法院今日（６日）一審公開開庭審理陝西

省人大常委會原黨組成員、副主任李金柱受賄一案。李金柱被控受賄金額高達４﹒３２億元人民

幣，當庭認罪悔罪。法庭宣布休庭，擇期宣判。

根據廣州市人民檢察院指控，李金柱在２００４年至２０２３年間，利用擔任寶雞市委副書

記，榆林市代市長、市長，榆林市委書記，陝西省副省長，陝西省人大常委會副主任等職務上的

便利，為相關單位和個人在企業經營、工程項目承攬、幹部選拔任用等事項上提供幫助，非法收

受他人給予的財物，共計折合人民幣４﹒３２億餘元。檢察院提請以受賄罪追究李金柱的刑事責

任。

６９歲的李金柱去年５月受查，同年１２月被開除黨籍、取消所享受待遇，並被正式逮捕。案件

今年３月由檢察機關向法院提起公訴。



＊中紀委轟「靠煤吃煤，貪婪無度，官商勾連」＊



去年１２月的中紀委國家監委的通報指出，李金柱喪失理想信念，背棄初心使命，棄守政治

責任，與黨中央重大決策部署背道而馳，搞「七個有之」，污染地方政治生態和社會風氣；違反

中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，利用職權在幹部選拔任用工作中為他人謀取

利益並收受財物；違規收受禮品、禮金、消費卡，違規經商辦企業；插手市場經濟活動和公共財

政資金分配；家風不正；「靠煤吃煤」，貪婪無度，官商勾連，大搞權錢交易，利用職務便利為

他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

