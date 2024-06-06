《央行動態》人行：推進數字人幣研發應用，完善數字金融治理體系

《經濟通通訊社６日專訊》中國人民銀行信貸市場司黨支部發表題為《扎實做好「五篇大文

章」 推動金融高質量發展》的文章，指人行將統籌發展和安全，發揮數據要素和數字技術雙輪

驅動作用，系統推進金融數字化轉型，加強數字技術在科技金融、普惠金融、綠色金融、養老金

融的賦能運用，穩妥推進數字人民幣研發和應用，完善數字金融治理體系，提升金融服務的便利

性和競爭力，助力金融強國建設和鞏固拓展數字經濟優勢。

文章並指出，人行將完善養老金融相關政策、業務、產品體系，推動多層次、多支柱養老保

險體系建設，用好用足普惠養老專項再貸款工具，提升養老金融供求適配性和養老產業發展的資

金供給水平，實現中國特色金融和養老事業高質量發展良性循環。

人行同時將深入落實加大力度支持科技型企業融資行動方案，聚焦國家重大科技任務、科技

型中小企業等重點領域及科技要素密集地區，完善金融支持政策體系和配套機制，豐富金融支持

工具，全面提升金融機構和金融市場服務科技創新能力，建成與高水平科技自立自強目標高度適

配的金融服務體系。（ｓｌ）

