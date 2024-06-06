《神州金融》金監總局要求保險產品通俗化簡單化，確保人人買得到

《經濟通通訊社６日專訊》國家金融監督管理總局發布《關於推進普惠保險高質量發展的指

導意見》，其中提出，要推進保險產品標準化、通俗化、簡單化，提升服務便利性，確保人民群

眾「買得到」保險。優化重點領域和重點群體保險服務，加大政策、資源傾斜力度，強化科技賦

能，降低運營管理成本，確保人民群眾「買得起」保險。

同時，提升社會公眾保險意識，培育契約精神和誠信文化。切實改進理賠服務質量和效率，

推進依法合規「賠得滿意」。



＊大力發展適合長者的意外傷害保險和健康保險產品＊



《指導意見》並提出，加大特定群體保險保障供給力度。引導保險公司積極發展面向各類風

險群體的商業醫療保險。大力發展適合老年人保障需求和支付能力的意外傷害保險和健康保險產

品，合理擴大對既往症和慢性病人群的保障，著力滿足高齡老年人保障需求。積極開發和提供適

應殘疾人風險特徵和保障需求的保險產品及服務。加大對婦女「兩癌」、兒童先天性疾病、罕見

病等的保險保障。

同時，聚焦建築工人、快遞騎手、網約車司機、貨車司機、網店經營者等新市民群體和靈活

就業人員，開展相應的新就業形態責任保險、意外傷害保險等業務。針對退役軍人、警察、消防

員、應急救援員、醫護人員等特殊職業群體，提供量身定制的特色化保險產品和服務。（ｓｌ）

