【人行操作】機構：６月降準降息概率仍偏低，盼五年期ＬＰＲ下調

《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》２０２４年第六期中國固定收益市場展望調查顯示，

中國經濟復甦乏力，地產政策加碼後還需觀察期；貨幣政策雖有空間但已不大，並仍受匯率等因

素掣肘，而且市場流動性持續穩中偏鬆，預計６月降準降息概率依舊偏低。

參與今次調查的７７家機構中，認為６月人民銀行政策利率將降息的受訪機構雖較上月略有

增加，但佔比仍不到１０％；預期半年末前降準的機構亦減少至不足一成。不過，認為人行未來

三個月將降準的機構仍有約四成。此外，相較於人行政策利率，受訪機構對於ＬＰＲ（貸款市場

報價利率）的下調預期更高，其中有超過兩成機構認為６月五年期以上ＬＰＲ將調降，以體現對

樓市復甦的進一步支持。



＊料５月ＣＰＩ同比增幅擴至０﹒４％，新增貸及社融均大增＊



此外，參與機構預計，５月ＣＰＩ（居民消費價格指數）同比上漲０﹒４％，４月實際值為

０﹒３％，本期預測區間為－０﹒２％至０﹒８％；對５月新增人民幣貸款和社會融資規模的預

計均值分別為１﹒１５６１萬億元人民幣和１﹒４０６萬億元人民幣，均較４月實際值大增。

匯率方面，參與機構對６月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率官方收盤價預期均

值為７﹒２４４４，較５月末的實際值７﹒２４４微貶４點，預期的區間為７﹒１１－７﹒３０

。

《路透》指，從基本面來看，中國經濟內生增長動能依舊欠缺，市場對樓市政策新一輪放鬆

效果預期仍偏謹慎，信心恢復尚需時日，貨幣政策尚無轉向之憂；但與此同時，政策空間日漸逼

仄，匯率壓力又持續牽制，人行對進一步動用降準降息工具的時機選擇會慎之又慎。

資金面則持續寬裕，６月初隔夜和七天回購利率短暫下破此前波動區間，但是否能形成趨勢

尚待觀察。若資金價格能下一台階後形成新的平衡，則表明政策的指導有所鬆動，或預示著人行

政策利率迎來新的調整窗口。



＊跨季資金擾動料有限，債市等待新催化劑



臨近半年末，銀行面臨季末考核，理財回表壓力加大，疊加政府債發行維持高位，對６月資

金面的擾動也會增加。不過整體來看，當前槓桿水平不高，同時非銀的流動性充足，分層壓力亦

難再成為主要矛盾。

５月末公開市場的投放既迅速又有力度，繼續展現了人行堅定的維穩態度，雖然在匯率等因

素的制約下，６月未必能看到降準，但人行仍能通過逆回購放量，保資金面平穩跨過半年末。

債市方面，６月政府債發行料持續處於高峰期，不過欠配局面未扭轉前供給衝擊料依舊可控

。基本面偏弱仍是債市支撐邏輯，政策想象空間雖有但已不大，加之人行可能啟動「賣債」的利

劍一直高懸，長債料依然上下兩難。而收益率曲線在一輪牛陡後開始消化各種「凸點」，但在資

金價格未確認向下有效突破前，債市的走強空間日漸狹小，後續需等待進一步的催化劑，包括存

款利率何時啟動新一輪下調、政策利率降息時機等。（ｓｌ）

