【數據前瞻】機構料５月美元計出口漲幅擴至６％，進口增幅回落

《經濟通通訊社６日專訊》海關總署即將公布中國５月貿易數據。據《路透》綜合約３０家

機構預估中值顯示，全球製造業景氣回升，外需持續回溫，中國５月以美元計價出口同比漲幅料

從１﹒５％上行至６％；相比之下內需的邊際降溫令進口承壓，預計進口同比增幅從８﹒４％回

落至４﹒２％；當月貿易順差料為７３０億美元，而４月為７２３﹒５億美元。



＊主要經濟體弱復甦及美國加徵關稅刺激５月出口增長＊



北京大學國民經濟研究中心認為，５月中國外事活動頻繁，高層與歐洲主要國家互動，有利

於貿易互助；同時主要經濟體呈現弱復甦料提振外需增長，預計中國５月出口同比增長４﹒３％

。另外，美國對進口中國電動汽車及其電池、電腦芯片和醫療產品等一系列商品大幅加徵關稅的

部分措施將於８月１日生效，企業有可能在關稅正式實施之前搶出口。

野村中國首席經濟學家陸挺指出，５月財新製造業ＰＭＩ創下近兩年最高水平，該指數與其

他主要經濟體報告的ＰＭＩ改善一致，表明中國出口在短期內可能仍保持彈性。



＊大宗商品價格降幅擴大或致進口金額持續下行＊



進口方面，華創證券首席宏觀分析師張瑜分析，５月ＣＲＢ價格指數、布蘭特原油價格、鐵

礦石進口粉礦價格降幅同比均擴大，價格下降或導致大宗商品進口金額持續下行；在歐美需求回

落的影響下，液晶顯示屏、集成電路、電腦等出口或仍低迷，影響相應加工貿易中間品進口。

興業研究團隊指出，５月官方製造業ＰＭＩ進口指數較前月回落折射進口需求量環比回落，

不過當月大宗商品價格回升，可能從價格方面支撐進口數據，預計５月進口同比增長２﹒５％。

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