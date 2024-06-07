《駐京專電》中吉烏三國元首視頻祝賀中吉烏鐵路項目協定簽署

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項

目三國政府間協定簽字儀式６日在北京舉行，國家主席習近平、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、烏

茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫視頻祝賀協定簽署。

習近平指出，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略性項目，是三國共建「一帶一路」合

作的標誌性工程。中國願同吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦兩國一道，再接再厲，為啟動項目建設

作好各項准備，早日建成這條惠及三國和三國人民、助力地區經濟社會發展的戰略通道。



＊中吉烏鐵路將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道＊



扎帕羅夫表示，中吉烏鐵路是三國共建「一帶一路」的旗艦工程，建成後將成為亞洲到歐洲

和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。希

望這條鐵路早日建成運營，為推動地區共同發展。

米爾濟約耶夫表示，中吉烏鐵路將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞

、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對華合作，深化國家間友好關系，符合各國長遠

利益。

中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯斯坦進入烏茲別克斯坦境內，未來可向西亞、南亞延

伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

