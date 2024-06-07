《駐京專電》內地促交通運輸設備更新，鼓勵各地更換老舊巴士

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》交通運輸部等十三部門日前印發《交通運輸

大規模設備更新行動方案》的通知。其中提出，到２０２８年，船舶運力結構得到有效改善；新

能源公交車輛推廣應用持續推進；重點區域老舊機車基本淘汰，實現新能源機車規模化替代應用

；郵件快件智能安檢設備廣泛推廣使用，寄遞領域安檢能力大幅提升；北斗終端應用進一步提升

；交通運輸行業碳排放強度和污染物排放強度不斷降低，污染物排放總量進一步下降。

方案鼓勵老舊新能源公交車及動力電池更新。鼓勵有條件的地方在保障城市公交穩定運營的

基礎上，因地制宜制定新能源公交車及動力電池更新計劃，引導退役動力電池所有方將退役動力

電池交售至綜合利用企業，積極推廣小型化公交車輛、低地板及低入口城市公交車輛。鼓勵各地

推動１０年及以上老舊城市公交車輛更新。研究制定新能源公交車輛動力電池更換有關政策。

方案有序推廣新能源營運貨車。鼓勵各地結合道路貨運行業發展特點、區域產業環境和新能

源供應能力，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、幹線物流等場景應用。鼓勵有

條件的地方，因地制宜研究出台新能源營運貨車的通行路權、配套基礎設施建設等政策，積極探

索車電分離等商業模式。科學布局、適度超前建設公路沿線新能源車輛配套基礎設施，探索超充

站、換電站、加氫站等建設。



＊支持研發新能源動力船型＊



方案大力支持新能源清潔能源動力運輸船舶發展。加快液化天然氣（ＬＮＧ）、醇、氫、氨

等燃料動力船型研發，強化高性能ＬＮＧ、大功率醇燃料發動機、高能量密度高安全性能動力電

池等關鍵共性、前沿引領核心技術攻關，提升新能源船舶裝備供給能力。支持新建新能源、清潔

能源動力船舶，支持綠醇、綠氨等燃料動力國際航行船舶發展，推動ＬＮＧ、生物柴油動力船舶

在具備條件的沿海、內河航線應用，支持純電池動力在中小型、短距離內河船舶試點應用，支持

船舶探索開展箱式電源等可移動設備換裝模式試點應用，逐步擴大綠電、ＬＮＧ、生物柴油、綠

醇等能源在船舶領域的應用。

方案提出，開展郵政快遞末端配送車輛更新。結合城市公共領域車輛全面電動化先行區試點

，指導各地因地制宜，制定新能源車輛更新計劃，分階段、分層次推進，支持郵政快遞企業淘汰

更新一批運輸和末端配送車輛。鼓勵企業在符合要求地區大規模使用新能源無人配送車，提升郵

件快件中轉效率。

另外，方案鼓勵國家物流樞紐、國家骨幹冷鏈物流基地、國家級示範物流園區、城郊大倉基

地范圍內的多式聯運場站和轉運設施設備升級改造。加快推進智慧物流樞紐、物流園區智能化改

造。支持高標準倉庫、邊境口岸鐵路換裝設施設備及應用自動分揀系統、堆垛機、電動叉車等設

施設備的智慧立體倉儲設施升級改造。積極推廣升級標準化托盤、周轉箱等物流裝載器具循環共

用系統。支持冷藏車等運輸設備、製冷系統等冷鏈設施設備智能化綠色化升級改造。

