《打擊貪腐》中信集團原紀委委員徐翔被開除黨籍，取消退休待遇

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中央紀委國家監委通報，中信集團原紀委委

員、監事會辦公室原主任徐翔被開除黨籍。通報稱，徐翔退休後仍利用原職務影響頂風作案，性

質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予徐翔開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收

繳其違紀違法所得；經河北省邢台市監委研究，決定將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起

訴，所涉財物一並移送。

經查，徐翔喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，搞「兩面派」、做「兩面人

」；無視中央八項規定精神，無償借用管理服務對象車輛，借婚嫁喜慶之機斂財，違規出入私人

會所，違規接受宴請等活動安排，收受禮品禮金及消費卡；違背組織原則，不如實報告個人有關

情況，函詢時不如實說明問題；廉潔底線失守，要求他人支付個人應當承擔的費用，違規經商辦

企業，持有非上市公司股權，利用職務影響在證券交易中非正常獲益，為親屬攬儲謀利；身為紀

檢幹部，知紀違紀，違規插手幹預下屬企業執紀問責；道德敗壞，違反生活紀律；利用組織人事

權搞權錢交易，在人事安排、工程承攬等方面為多人謀利，非法收受巨額財物。

