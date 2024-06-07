《神州金融》中國信達旗下金谷信託一度短暫下架涉地方債務類產品

《經濟通通訊社７日專訊》昨日晚間，一條關於「某信託公司自６月１０日起暫停在售政信

類產品」的消息開始在業內流傳。界面新聞》從多方了解後確認，消息中所指信託公司為中國信

達（０１３５９）旗下的金谷信託，暫停發售政信產品屬實，截至６月７日上午，金谷信託直營

（財富中心），以及三方代銷平台均已下架政信項目。不過最新據內媒表示，目前金谷信託

ＡＰＰ又重新上架了相關產品，客服表示是調整排期。

金谷信託財富中心工作人員此前表示，目前公司ＡＰＰ上的政信產品確已全部下架，尚不清

楚下架原因以及何時重新上架，不過Ａｐｐ上仍有現金管理類等標品在售。

政信業務是指信託公司與各級政府在基礎設施、民生工程等領域開展的合作業務。

關於此次產品下架的原因，業內猜測，金谷信託此次暫停發售政信項目或與「３３１名單」

有關，監管近期對部分信託公司政信業務進行窗口指導，相關信託公司政信業務已出現調整。

去年６月，財政部曾開展新一輪城投債務摸底，主要摸排各地城投類主體是否觸及限制性指

標，限制類城投主體的認定以２０２３年３月３１日為節點。此後，業內遂以「３３１名單」指

代此次名單內城投主體，同時名單內城投主體日後融資也僅能借新還舊。

此外，也有從業人士認為，此次針對金谷信託的檢查或許與金谷信託較為依賴三方銷售模式

有關，因監管不太支持三方銷售方式。

公開資料顯示，金谷信託於１９９３年４月成立，２００７年經中國信達參與重組後於

２００９年重新登記換發新的金融許可證。公司註冊資本２２億元人民幣，中國信達和中國婦女

活動中心分別持有金谷信託９３﹒７５％和６﹒２５％股權。（ｌｃ）

