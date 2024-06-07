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AH股新聞

07/06/2024 16:28

《神州金融》初生兒獲投保１億元年金保單，５歲開始每年領三百萬

　　《經濟通通訊社７日專訊》近日，一張１億元（人民幣．下同）天價保單銷售喜報在社交平
台流傳。喜報中寫道：專業中介渠道，投保產品為「郵愛一生年金保險」，是中郵保險旗下產品
。投保人選擇了單筆躉交，即投保時一次性繳清全部保險費１億元。該大單的被保人為「０歲寶
寶」，自５歲開始，每年可領３００萬元年金，持續終生。
　　對此，中郵保險方面暫未予以回應。但多位知情人士稱該保單屬實，出於保密要求，不能透
露更多購買信息。保險經紀公司表示，不方便透露客戶的信息，尤其是當金額較大又被披露時，
客戶更容易被打擾甚至洩露隱私。
　　《每日經濟新聞》引述多位保險代理人、經紀人在受訪中表示，現在百萬、千萬級大單已經
常態化了，幾個億的大單也不稀奇了。從產品介紹來看，這款「中郵郵愛一生年金保險」屬於年
金險，在保單第五年被保險人就可以開始領取年金。以躉交１億元保費為例，在第五年的時候，
被保險人就可以領取１０％的首期保費，即１０００萬元；此後被保險人每年都可以領取３００
萬的金額。如果到１００歲，被保險人一共可以領取２﹒９５億元。
　　所謂年金保險，指投保人或被保險人一次或按期交納保險費，保險人以被保險人生存為條件
，按年、半年、季或月給付保險金，直至被保險人死亡或保險合同期滿。
　　業內人士指，除了年金保險，近年來增額終身壽險等產品也大單頻出。從收益率角度看，在
利率下行期間，對於想要長期存錢的人來說，增額終身壽險是一個不錯的選擇。（ｌｃ）

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