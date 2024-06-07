《國企紅籌》廣汽５月汽車銷量跌２５％，首５個月跌２４﹒５％

《經濟通通訊社７日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，２０２４
年５月汽車產量約為１４萬輛，按年下降３７﹒６２％，本年累計產量約為６８﹒９１萬輛，按
年下降２８﹒６２％。
期內，汽車銷量約為１５﹒６５萬輛，按年下降２５﹒３３％，本年累計銷量約為
６９﹒９５萬輛，按年下降２４﹒５１％。（ｈｐ）
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07/06/2024 18:51
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年５月汽車產量約為１４萬輛，按年下降３７﹒６２％，本年累計產量約為６８﹒９１萬輛，按
年下降２８﹒６２％。
期內，汽車銷量約為１５﹒６５萬輛，按年下降２５﹒３３％，本年累計銷量約為
６９﹒９５萬輛，按年下降２４﹒５１％。（ｈｐ）
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