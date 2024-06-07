《深港通》南向額度全日使用２４﹒７億，額度餘３９５﹒３億

《經濟通通訊社７日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通額
度，全日額度餘３９５﹒３１億元，買盤超賣盤，額度全日使用２４﹒６９億元，佔每日額度
５﹒９％。
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07/06/2024 16:20
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