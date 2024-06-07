《國企紅籌》上海電氣（０２７２７）劉平不再擔任執行董事、總裁

《經濟通通訊社７日專訊》上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）公布，公司董事

兼總裁劉平因工作調動不再擔任公司執行董事、總裁、戰略委員會委員、ＥＳＧ管理委員主席及

委員職務，自今日起生效。（ｋｋ）

