《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監稱短期內退市公司不會明顯增

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：預計短期內退市公司不會明顯增加

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針對近期部分上市公司股票被實施ＳＴ是否都會被強制退市的問題，中證監上市公司監管司司長

郭瑞明６月６日表示，ＳＴ為「其他風險警示」，不會直接退市。今年以來，已有３３家公司觸

及退市標準，其中面值退市２２家，市場優勝劣汰機制正在逐步形成。２０２３年全年退市４７

家，退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。



退市新規精準發力，促進績差風險公司出清

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退市新規的威力正在逐步顯現。截至６月６日收市，滬深兩市已有３３家公司觸及退市標準，有

２０多家風險警示股票多日低於１元人民幣，面臨交易類退市風險。業內人士認為，這反映出新

「國九條」及其配套制度發布後，投資者通過「用腳投票」的方式加速清退績差風險公司，推動

上市公司結構持續優化。



金融監管總局明確普惠保險納入險企經營績效考核

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國家金融監管總局近日發布《關於推進普惠保險高質量發展的指導意見》表示，未來五年高質量

的普惠保險發展體系基本建成，並對保險公司開展相關業務提出要求，包括要求加強普惠保險戰

略規劃和頂層設計、大型保險公司普惠保險考核權重原則上不低於５％等。





《上海證券報》



中吉烏三國元首視頻祝賀中吉烏鐵路項目協定簽署

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中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式６日在北京舉行，國家主

席習近平、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫視頻祝賀協定簽署。



中證監：預計短期內退市公司不會明顯增加

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中證監上市公司監管司司長郭瑞明６日以答記者問的方式，回應了近期上市公司股票被實施ＳＴ

、退市情況。郭瑞明表示，２０２３年全年退市４７家，退市新規設置了一定過渡期，預計短期

內退市公司不會明顯增加。



長三角區域合作系列成果落地

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為期兩天的２０２４年度長三角地區主要領導座談會６日落下帷幕。當日，長三角一體化的系列

成果也隨之落地。滬蘇浙皖簽訂了涉及軌道交通、人才工作、科技金融等１０項重要合作協議，

並首次公布了長三角１０項實事項目清單，內容涵蓋省際交通出行、醫保跨省結算提質擴面、養

老服務一體化、長三角文旅品牌共建等。





《證券時報》



習近平復信美國肯恩大學校長雷波列特

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國家主席習近平復信美國肯恩大學校長拉蒙．雷波列特，鼓勵中美兩國高校加強交流合作，為促

進中美友好貢獻力量。



中證監：短期內退市公司不會明顯增加

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針對近期部分上市公司股票被實施ＳＴ會否被強制退市的問題，中證監上市公司監管司司長郭瑞

明表示，ＳＴ、＊ＳＴ制度的目的是向投資者充分提示上市公司相關風險，滿足一定條件後可以

申請撤銷，退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。



普惠保險發展迎頂層設計

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金融監管總局６日發布《關於推進普惠保險高質量發展的指導意見》提出，未來五年，高質量的

普惠保險發展體系基本建成。其中，基礎保險服務提質擴面取得新進展，重點領域和重點群體保

險服務可得性實現新提升，保險基礎設施和發展環境得到新改善，防範化解保險風險取得新成效

，普惠保險助力金融強國建設邁上新台階。（ｌｃ）

