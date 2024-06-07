《神州經脈》５月出口意外強，外儲回升，內房融資白名單政策升級

《神州經脈》Ａ股昨日（６日）經歷小盤股踩踏恐慌，與面臨退市風險的個股數目顯著增長

有關。中證監盤後急發答記者問稿安撫市場，強調退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市

公司不會明顯增加。滬深股市今日（７日）先行高開，不過，創業板股王的寧德時代

（深：３００７５０）遭美國議員呼籲「必須立即」將其列入美國涉疆法案實體清單，股價重創

拖累Ａ股，滬綜指盤中低見３０３１﹒０４點，創４月２４日以來新低，尾盤隨著公布一系列交

通運輸設備更新方案，環保、新能源車等板塊拉漲，帶動滬綜指倒升０﹒０８％收市。深成指全

日則跌０﹒９％，創業板指則仍插水２﹒１６％，雙雙盤中刷新４月下旬以來新低。端午假期前

最後一個交易日，兩市成交７１６８億元（人民幣．下同）按日回落１５﹒３％。滬綜指全周跌

１﹒１５％，連續第三個星期下跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２４２６，較上個交易日４時３０分收盤

價升４７點子，中止二連跌，為５月２２日以來收盤新高。人民幣兌一美元中間價報

７﹒１１０６，較上個交易日升２點子，中止二連跌，與市場預測偏離超１３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國海關總署公布，按美元計，５月出口同比增長７﹒６％，勝於市場預期的增６％，同

比增幅創四個月最高；進口同比增長１﹒８％，遠遜預期的增４﹒２％。５月貿易順差

８２６﹒２億美元，高於預期的７３０億美元。首５月，出口１﹒４萬億美元，增長２﹒７％；

進口１﹒０６萬億美元，增長２﹒９％；貿易順差３３７２億美元，擴大１﹒８％。以人民幣計

價，５月出口同比增長１１﹒２％，進口同比增長５﹒２％；前５個月，出口９﹒９５萬億元，

增長６﹒１％；進口７﹒５５萬億元，增長６﹒４％；貿易順差２﹒４萬億元，擴大５﹒２％。

分析指，出口強勁和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加緊出貨有關；而進口增長遠遜預期，顯

示內地居民部門需求仍然疲軟。



２﹒ 國家金融監管總局和住房城鄉建設部聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制

作用 滿足房地產項目合理融資需求的通知》，據報這是今年１月兩部門通知建立城市房地產融

資協調機制後，再次針對城市協調機制聯合發文，文件特別提到，金融機構要根據通知制定盡職

免責具體實施細則。通知還提出，要積極滿足融資「白名單」項目合理融資需求，對符合要求的

項目「應貸盡貸」。



３﹒ 國家外匯管理局公布，５月末外匯儲備規模為３２３２０億美元，較４月末上升３１２億

美元，升幅為０﹒９８％。５月末黃金儲備７２８０萬盎司，與４月持平，換言之，人行在５月

沒再買黃金，黃金儲備終止十八連增。



４﹒ 百度地圖Ｖ２０真車道級導航全球首發，並在特斯拉所有搭載ＡＭＤ車機芯片的Ｓ３ＸＹ

車型上線。業內人士表示，此舉意味著百度地圖將成為具備大規模量產落地能力的城市車道級導

航服務商



５﹒ 羅兵咸永道（內地稱普華永道）連月來流失大量重要中國公司客戶，恐引發「Ｂｉｇ ４

」格局洗牌。彭博分析師統計，四大審計機構為大約１００家存在審計問題的香港上市公司提供

服務，另外大約有５０家由四大行審計的港股公司存在債務風險，分析師預計在中證監承諾嚴厲

打擊企業欺詐行為之後，「Ｂｉｇ ４」可能會放棄這些香港上市公司和其他在Ａ股上市的高風

險客戶，以免遭到調查或罰款。兩月前才提議續聘普華永道的海通證券周四召開臨時會議，決定

取消原定續聘提案。



６﹒ 國家審計署入駐１２家公募基金公司進行現場審計檢查。檢查團隊由國家審計署的專業人

士組成，將對所有相關文件材料進行審計，重點關注費用支出等問題。此外，有傳公募基金

２０１９年以後年薪３００萬元以上將被要求全退，且已經離職的人也要退。不過，受訪公募基

金均表示上述傳言不實，且監管層沒有出台這樣的規定。



７﹒ 國際金融協會（ＩＩＦ）數據顯示，中國股票市場５月錄得資金淨流失７億美元，前一月

則大致持平。不過ＩＩＦ經濟師Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｆｏｒｔｕｎ認為，雖然Ａ股資金流失，但

與整體新興市場（ＥＭ）表現相若，有跡象反映Ａ股上升動力有所增強，主要是受惠於政府推出

多項振興經濟措施。



８﹒ 滙豐銀中國宣布，已面向其企業客戶推出了數字人民幣服務，作為開通企業數字人民幣服

務後的首筆交易，滙豐此次在教育領域進行了嘗試，協助雙語教育集團－－諾德安達教育集團為

其上海、北京、廣州、嘉興和蘇州的六所學校開通了數字人民幣服務，並助其成功完成首筆數字

人民幣收款。（ｃｔ）

