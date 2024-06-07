《鍾之日記》港股斷兩周連跌，美團績勁反捱沽

《鍾之日記》６月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



關注美國今晚公布的５月非農業職位數字，港股保持拉鋸狀態。恒指今日高開後一度升９８

點，高見１８５７５，及後回落並由升轉跌，指數一度轉跌１７４點，低見１８３０２，最終全

日收報１８３６６，跌１０９點或跌０﹒６％，主板成交逾１３３１億元。總結恒指全周仍漲

１﹒６％，中斷兩周連跌趨勢。



＊Ａ股連跌三周，創業板股王重創＊



Ａ股昨日（６日）經歷小盤股踩踏恐慌後，今日再因重磅股插水引發震盪。滬深股市先行高

開個股普升，全日收市也只有約１１００隻個股下跌，然而身為創業板股王的寧德時代

（深：３００７５０）股價重創，拖累Ａ股三大指數難轉勢，滬綜指盤中低見３０３１﹒０４點

，創４月２４日以來新低，但尾盤隨著內地公布一系列交通運輸設備更新方案，公共交通、環保

、新能源車等板塊拉漲，帶動滬指倒升０﹒０８％收市。深市跌勢兇猛，午後稍見修復，深成指

全日跌０﹒９％，創業板指則仍插水２﹒１６％，雙雙盤中刷新４月下旬以來新低。

內地端午假期前最後一個交易日，兩市成交７１６８億元人民幣，按日回落１５﹒３％，返

回近日低成交水平。

中國海關總署公布，按美元計，５月出口同比增長７﹒６％，勝於市場預期的增６％，同比

增幅創四個月最高，分析認為和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加緊出貨有關；至於５月進口

同比增長１﹒８％，遠遜預期的增４﹒２％，顯示內地居民部門需求仍然疲軟。

總結全周股市表現沉悶，可炒作題材不多，值得留意的是成交額顯著回落，周三（６日）成

交額回落至６８８６億元，是今年１月３０日以來最低單日成交。滬綜指本周跌１﹒１５％，連

續第三個星期下跌。



＊美團業績勝預期，股價倒跌２％＊



美團（０３６９０）公布今年首季業績，期內收入７３４﹒３億元人民幣，按年增２５％；

經調整盈利７４﹒９億元人民幣，按年升３６﹒４％，兩者均勝市場預期；新業務「美團優選」

首季經營虧損收窄至２８億元。

美團董事長兼首席執行官王興表示，集團自２月起提高商品加價率，以及關閉表現不佳的倉

庫，降低件均履約成本，令經營虧損按年及按季均大幅收窄，未來進一步提高營運效率，有望釋

放更多財務價值。

有大行上調美團目標價，高盛表示，考慮到公司首季業績改善和核心本地業務利潤增長前景

等，將目標價由１３９元上調至１４８元，同時調整２０２４年至２０２６年經調整純利預測１

－４％。摩根大通也對美團的盈利前景持更正面態度，將目標價由１２０元升至１３０元，維持

「增持」評級，亦上調２０２４年經調整每股盈利預測１２％。

美團今日高開２％至１１５元，惟績前已有投資者先行炒作，收市股價則倒跌２％。



＊中國聯中亞兩國建鐵路網，中交建漲超４％＊



「一帶一路」再簽大訂單，中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路項目三國政府間協定簽字儀式昨

日（６日）在北京舉行，中國國家主席習近平、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、烏茲別克總統米爾濟約

耶夫視頻祝賀協定簽署。中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯斯坦進入烏茲別克斯坦境內，據

報未來有機會向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快

發展。

基建股今日走高，中交建（０１８００）漲４﹒１％創５２周新高，中鐵建（０１１８６）

升１﹒３％，中車（０１７６６）升１％，中鐵（００３９０）則揚０﹒９％。

美國總統拜登日前稱「一帶一路」倡議是「令人討厭」的失敗倡議。中國外交部對此表示，

「一帶一路」提出１０年來，中國同１５０多個國家和３０多個國際組織簽署了２００多份共建

「一帶一路」的合作文件。共建「一帶一路」已經成為世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平

台，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，受到國際社會的廣泛歡迎。





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