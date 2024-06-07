《Ａ股焦點》隆基綠能跌超３％盤中刷逾五年半低，擬發百億公司債

《經濟通通訊社７日專訊》受產能過剩問題困擾，國內光伏龍頭隆基綠能
（滬：６０１０１２）又裁員又關廠，壞消息不斷，盡管公司宣布擬發債融資百億（人民幣．下
同），公司股價仍跌３﹒２％，報１６﹒６３元，盤中低見１６﹒５６元，創２０１８年１１月
以來新低。
隆基綠能公告，董事會審議通過了公開發行公司債券的議案，以滿足該公司經營發展需要，
進一步拓寬融資渠道。發行規模為不超過１００億元，債券到期年限不超過七年。（ｅｙ）
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07/06/2024 10:17
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（滬：６０１０１２）又裁員又關廠，壞消息不斷，盡管公司宣布擬發債融資百億（人民幣．下
同），公司股價仍跌３﹒２％，報１６﹒６３元，盤中低見１６﹒５６元，創２０１８年１１月
以來新低。
隆基綠能公告，董事會審議通過了公開發行公司債券的議案，以滿足該公司經營發展需要，
進一步拓寬融資渠道。發行規模為不超過１００億元，債券到期年限不超過七年。（ｅｙ）
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