《Ａ股焦點》內地發文支持交通運輸更新，新能源車概念掀漲停潮

《經濟通通訊社７日專訊》交通運輸部等十三部門印發《交通運輸大規模設備更新行動方案

》。其中提出，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，堅持統籌聯動、市場為主，立足各地交

通運輸發展實際和能源資源稟賦，實施城市公交車電動化替代、老舊營運柴油貨車淘汰更新、老

舊營運船舶報廢更新、老舊機車淘汰更新、郵政快遞老舊設備替代、物流設施設備更新改造、標

准提升七大行動，大力促進先進設備和北斗終端應用，促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、

高效化發展，有序推進行業綠色低碳轉型。

方案又指，鼓勵有條件的地方在保障城市公交穩定運營的基礎上，因地制宜制定新能源公交

車及動力電池更新計劃，鼓勵各地推動１０年及以上老舊城市公交車輛更新，研究制定新能源公

交車輛動力電池更換有關政策。方案亦鼓勵企業在符合要求地區大規模使用新能源無人配送車，

及引導金融機構強化對交通運輸技術改造和設備更新的支持等。

Ａ股新能源車概念有炒作，納川股份（深：３００１９８）、泉為科技

（深：３００７１６）、津榮天宇（深：３００９８８）、雙飛集團（深：３００８１７）集體

飆２０％漲停，宏盛股份（滬：６０３０９０）、海源復材（深：００２５２９）、宗申動力

（深：００１６９６）、國風新材（深：０００８５９）升一成封板，澳弘電子

（滬：６０５０５８）漲８﹒７％，龍洲股份（深：００２６８２）升７﹒７％。（ｅｙ）

