【提振Ａ股】退市風險籠罩，中證監急澄清短期內退市公司不會顯增

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市昨日（６日）有超過４５００隻個股飄綠，且主要集中

在中小盤，反映小盤股表現的中證２０００指數ＥＴＦ跌３﹒５％，是連續第四個交易日下跌，

累計四日跌幅高達７﹒７％，預計可能是與面臨退市風險的個股數目顯著增長有關。

這已非近期首次小盤股因監管風險而觸發集體下跌，尤其是本周有兩隻個股觸及了監管新增

的「市值退市」紅線，即收盤後公司市值低於３億元人民幣。中證監盤後急發答記者問稿，強調

退市新規設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加。

中證監表示，被實施「其他風險警示」（ＳＴ）的上市公司不會直接退市。這些上市公司的

相關問題和風險，大多已通過立案公告、責令改正措施、財務信息披露等方式多次反覆提示；至

於被實施「退市風險警示」（＊ＳＴ）的上市公司，今年以來共３３家公司觸及退市標準，其中

面值退市２２家，中證監稱市場優勝劣汰機制正在逐步形成。

隨著Ａ股市場進入強監管模式，面臨退市風險的個股數目正在增長。數據顯示，今年以來，

滬深兩市新增９９家公司股票被實施ＳＴ或＊ＳＴ，較去年同期的８１家有所增長。截至目前，

滬深兩市ＳＴ板塊共有１６９家上市公司，略多於２０２３年同期（１６４家）。（ｌｃ、

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