《駐滬專電》人形機器人開發者大會在滬召開，成立百億產業基金

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》２０２４中國人形機器人開發者大會暨第三

屆張江機器人全球生態峰會６日在上海召開。本次大會將圍繞人形機器人的軟硬件創新、產業生

態構建、零部件供應鏈優化、市場前景探討以及具身智能技術的最新發展等多個維度，展開深入

研討和交流。

當日，國家地方共建人形機器人創新中心也在上海成立，該中心還成立了人形機器人產業基

金，預計總額超過１００億元人民幣，首期２０億元人民幣。

國地共建人形機器人創新中心總經理許彬透露，即將在浦東張江啟用的這個５００平方米、

可容納１００個人形機器人同時訓練的創新中心，到２０２７年可以滿足１０００個人形機器人

同時訓練。這裏還將成為全國人形機器人的重要訓練中心，加速技術迭代的同時，對所有機器人

全面測試評估。

萬聯證券指出，２０２４年是人形機器人發展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人

行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落

地可期，人形機器人有望形成一個新興產業，帶來巨大的市場空間。建議關注人形機器人產業鏈

潛在核心標的，及具備較強安全邊際的標的。

