  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

07/06/2024 09:22

《駐滬專電》人形機器人開發者大會在滬召開，成立百億產業基金

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》２０２４中國人形機器人開發者大會暨第三
屆張江機器人全球生態峰會６日在上海召開。本次大會將圍繞人形機器人的軟硬件創新、產業生
態構建、零部件供應鏈優化、市場前景探討以及具身智能技術的最新發展等多個維度，展開深入
研討和交流。
　　當日，國家地方共建人形機器人創新中心也在上海成立，該中心還成立了人形機器人產業基
金，預計總額超過１００億元人民幣，首期２０億元人民幣。
　　國地共建人形機器人創新中心總經理許彬透露，即將在浦東張江啟用的這個５００平方米、
可容納１００個人形機器人同時訓練的創新中心，到２０２７年可以滿足１０００個人形機器人
同時訓練。這裏還將成為全國人形機器人的重要訓練中心，加速技術迭代的同時，對所有機器人
全面測試評估。
　　萬聯證券指出，２０２４年是人形機器人發展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機器人
行業的持續投入有望驅動行業不斷突破，人形機器人量產並實現大規模應用迎來曙光，商業化落
地可期，人形機器人有望形成一個新興產業，帶來巨大的市場空間。建議關注人形機器人產業鏈
潛在核心標的，及具備較強安全邊際的標的。

【你點睇】本港水費近30年不變，水務署表示有需要調整，以改善經營狀況，你認為加水費可否接受？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

中俄聯合聲明 對地緣政治影響深遠

07/06/2024 08:03

大國博弈

高息定存 | 港銀高息吸高端客，華僑銀行128日高見4.67...

06/06/2024 15:25

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金