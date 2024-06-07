【聚焦數據】前５月中國對美出口增３﹒６％進口降，歐盟進出口跌

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布５月進出口數據。美國為中國第三大貿易夥伴，今

年前５個月，中國與美國貿易總值為１﹒８７萬億元（人民幣．下同），增長２％，佔中國外貿

總值的１０﹒７％。其中，對美國出口１﹒３９萬億元，增長３﹒６％；自美國進口

４８０４﹒５億元，下降２﹒６％；對美貿易順差９１１１﹒８億元，擴大７﹒２％。

東盟為第一大貿易夥伴，中國前５月與東盟貿易總值為２﹒７７萬億元，增長１０﹒８％，

佔外貿總值的１５﹒８％。其中，對東盟出口１﹒６７萬億元，增長１３﹒５％；自東盟進口

１﹒１萬億元，增長７％；對東盟貿易順差５７９１﹒９億元，擴大２８﹒１％。



＊從歐盟進口跌２﹒５％，自南韓進口增１６﹒８％＊



歐盟為第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為２﹒２３萬億元，下降１﹒３％，佔總值

１２﹒７％。其中，對歐盟出口１﹒４５萬億元，下降０﹒７％；自歐盟進口７７４３﹒７億元

，下降２﹒５％；對歐盟貿易順差６７８０﹒２億元，擴大１﹒５％。

南韓為中國第四大貿易夥伴，前５個月與南韓貿易總值為９２７４﹒３億元，增長７﹒４％

，佔５﹒３％。其中，對南韓出口４２３８億元，下降２％；自南韓進口５０３６﹒３億元，增

長１６﹒８％；對韓貿易逆差７９８﹒３億元，去年同期為貿易順差１５﹒４億元。

同期，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口８﹒３１萬億元，增長７﹒２％。其中，出

口４﹒６４萬億元，增長７﹒９％；進口３﹒６７萬億元，增長６﹒４％。（ｒｙ）

