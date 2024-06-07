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AH股新聞

07/06/2024 11:42

【聚焦數據】首五月中國汽車出口增２３﹒８％，成品油進口增２成

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署數據顯示，前５個月，中國出口機電產品５﹒８７萬億
元（人民幣．下同），增長７﹒９％，佔出口總值５９％。其中，自動數據處理設備及其零部件
５５４４﹒６億元，增長９﹒９％；集成電路４４４７﹒３億元，增長２５﹒５％；汽車出口額
３２９７億元，增長２３﹒８％；手機３２９６﹒８億元，下降２﹒８％。
　　同期，出口勞密產品１﹒６９萬億元，增長７﹒１％，佔總值１７％。其中，服裝及衣著附
件４１７０﹒９億元，增３﹒５％；紡織品４０５８﹒２億元，增６﹒１％；塑料製品
３１１６﹒７億元，增長１２﹒１％。出口農產品２８３１﹒１億元，增長３﹒９％。
　　此外，出口鋼材４４６５﹒５萬噸，增加２４﹒７％；成品油２４７２﹒４萬噸，減少
７﹒７％；肥料９６４﹒８萬噸，減少２﹒３％。
　
＊鐵礦砂、煤、天然氣等進口量增加＊
　
　　前五個月，中國進口鐵礦砂５﹒１４億噸，增加７％，進口均價（下同）每噸８６０﹒７元
，上漲８﹒１％；原油２﹒２９億噸，減少０﹒４％，每噸４３１０﹒９元，上漲６﹒８％；煤
２﹒０５億噸，增加１２﹒６％，每噸７２１﹒９元，下跌１８﹒１％；天然氣５４２７﹒６萬
噸，增加１７﹒４％，每噸３５０４﹒６元，下跌１２﹒６％；大豆３７３６﹒９萬噸，減少
５﹒４％，每噸３７５９﹒７元，下跌１５﹒５％；成品油２２１０﹒７萬噸，增加２０﹒１％
，每噸４２６５﹒９元，上漲５﹒２％。此外，進口初級形狀的塑料１１９７﹒６萬噸，增加
１﹒３％，每噸１﹒０７萬元，下跌１﹒３％；未鍛軋銅及銅材２３２﹒７萬噸，增加８﹒８％
，每噸６﹒４４萬元，上漲５﹒９％。
　　同期，進口機電產品２﹒６８萬億元，增長１１﹒９％。其中，集成電路２１３６﹒５億個
，增加１４﹒９％，價值１﹒０５萬億元，增長１７﹒１％；汽車２７﹒１萬輛，減少４﹒５％
，價值１０７２﹒４億元，下降１３﹒４％。（ｒｙ）

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