【聚焦數據】首五月中國汽車出口增２３﹒８％，成品油進口增２成

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署數據顯示，前５個月，中國出口機電產品５﹒８７萬億

元（人民幣．下同），增長７﹒９％，佔出口總值５９％。其中，自動數據處理設備及其零部件

５５４４﹒６億元，增長９﹒９％；集成電路４４４７﹒３億元，增長２５﹒５％；汽車出口額

３２９７億元，增長２３﹒８％；手機３２９６﹒８億元，下降２﹒８％。

同期，出口勞密產品１﹒６９萬億元，增長７﹒１％，佔總值１７％。其中，服裝及衣著附

件４１７０﹒９億元，增３﹒５％；紡織品４０５８﹒２億元，增６﹒１％；塑料製品

３１１６﹒７億元，增長１２﹒１％。出口農產品２８３１﹒１億元，增長３﹒９％。

此外，出口鋼材４４６５﹒５萬噸，增加２４﹒７％；成品油２４７２﹒４萬噸，減少

７﹒７％；肥料９６４﹒８萬噸，減少２﹒３％。



＊鐵礦砂、煤、天然氣等進口量增加＊



前五個月，中國進口鐵礦砂５﹒１４億噸，增加７％，進口均價（下同）每噸８６０﹒７元

，上漲８﹒１％；原油２﹒２９億噸，減少０﹒４％，每噸４３１０﹒９元，上漲６﹒８％；煤

２﹒０５億噸，增加１２﹒６％，每噸７２１﹒９元，下跌１８﹒１％；天然氣５４２７﹒６萬

噸，增加１７﹒４％，每噸３５０４﹒６元，下跌１２﹒６％；大豆３７３６﹒９萬噸，減少

５﹒４％，每噸３７５９﹒７元，下跌１５﹒５％；成品油２２１０﹒７萬噸，增加２０﹒１％

，每噸４２６５﹒９元，上漲５﹒２％。此外，進口初級形狀的塑料１１９７﹒６萬噸，增加

１﹒３％，每噸１﹒０７萬元，下跌１﹒３％；未鍛軋銅及銅材２３２﹒７萬噸，增加８﹒８％

，每噸６﹒４４萬元，上漲５﹒９％。

同期，進口機電產品２﹒６８萬億元，增長１１﹒９％。其中，集成電路２１３６﹒５億個

，增加１４﹒９％，價值１﹒０５萬億元，增長１７﹒１％；汽車２７﹒１萬輛，減少４﹒５％

，價值１０７２﹒４億元，下降１３﹒４％。（ｒｙ）

