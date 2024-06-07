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AH股新聞

07/06/2024 13:37

《汽車新勢力》王傳福：企業家要擁抱競爭，「捲」是市場經濟本質

　　《經濟通通訊社７日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）董事長兼總裁王傳
福在「２０２４中國汽車重慶論壇」上談及汽車市場「內捲」話題，他表示，「捲」是一種競爭
，是市場經濟的本質。所有的企業家都要擁抱、參與這種「捲」，要擁抱這種競爭，在競爭中為
國家做貢獻，打造世界級品牌。
　　王傳福又在論壇上分享了比亞迪在「垂直整合」之路上的心得。他表示，比亞迪在高度垂直
整合的產業體系裏面進行變革，構建公司的產業鏈。當然也許這個行業革命完以後，回歸到管理
推動的時候，那麼我們也會拆分，再把它回到專業化分工，但現階段還是要垂直整合，因為它帶
來了創新、效率，以及成本的優勢。
　
＊比亞迪不會過度營銷＊
　
　　此外，王傳福等高管昨日（６日）出席在深圳坪山召開的比亞迪２０２３年度股東大會。王
傳福表示，目前中國市場平均汽車消費的客單價在１６萬元人民幣左右，因此公司在這一價位上
布局了多款車型……先把１６萬元左右的車型市場做好。同時，比亞迪也在布局中高端市場，堅
持用新能源領域的最新科技打造旗下高端品牌。我們不可能過度營銷，也不可能通過巨大流量來
謀求一時的發展，真正創造高端品牌還得靠產品力，產品力的核心還是在於技術和創新。
（ｃｔ）

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