《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒２％近月低，寧德時代急崩創業板地震

《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股昨日（６日）經歷小盤股踩踏恐慌後，今日再因寧德時代

（深：３００７５０）插水引發震盪。滬深股市先行高開個股普升，截至半日收市也只得約

１５００隻個股下跌，然而身為創業板股王的寧德時代股價重創，拖累Ａ股三大指數無法「脫綠

」，滬綜指半日軟０﹒２３％，報３０４１﹒７９點，盤中低見３０３２﹒２３點，創４月２４

日以來新低。深市跌勢兇猛，深成指挫１﹒１９％，創業板指更插水２﹒２７％，雙雙刷新４月

下旬以來新低。

內地端午假期前，兩市半日成交４５６７億元（人民幣．下同），較上日（６日）水平回落

超過１５﹒１％，打回原形。

人行今日淨回籠９８０億元，總結全周人行回歸地量逆回購模式，反映流動性暫時無虞，本

周人行共收水６０４０億元。



＊寧德時代挫近７％，美監管風險上膛＊



據外媒報道，美國共和黨多名議員致信該國國土安全部，稱眾議院中共問題特設委員會發現

「確鑿證據」，證明中國電池製造商寧德時代和國軒高科（深：００２０７４）的供應鏈與新疆

生產建設兵團有聯繫，涉及在新疆的「強迫勞動」行為，但兩家公司仍在美國運營並擴大業務。

議員呼籲美國「必須立即」將寧德時代和國軒高科列入美國涉疆法案實體清單。

寧德時代強調，任何關於公司使用強迫勞動或與強迫勞動有任何關聯的說法都是絕對錯誤的

。寧德時代價挫６﹒８％，報１９０﹒９６元。

至於國軒高科宣布斥資１３億美元在摩洛哥建該國首個電動汽車電池廠，為股價沖喜，公司

曾升，盤中倒跌２﹒６％，報１９﹒１８元。



＊光刻機概念掀漲停潮＊



創業板指急崩，券商股天風證券（滬：６０１１６２）盤中亦大幅跳水觸及跌停，股價報

２﹒３７元，錄１１萬手封單。有報道指Ａ股從嚴審核ＩＰＯ逼企業轉戰港股，截至５月２６日

，今年滬深北三家交易所已公布終止審查企業１６９家，德勤料今年港交所８０隻新股上市。

光刻機概念領漲Ａ股，雙樂股份（深：３０１０３６）、國林科技（深：３００７８６）雙

雙飆２０％封板，強力新材（深：３００４２９）升１０﹒５％，奧普光電

（深：００２３３８）、華軟科技（深：００２４５３）、國風新材（深：０００８５９）升一

成漲停。（ｅｙ）

