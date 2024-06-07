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AH股新聞

07/06/2024 13:29

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒３％，創業板指續瀉２﹒４４％

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌０﹒３％，報３０３９﹒６６
點，滬深３００指數跌０﹒８８％，深成指挫１﹒３１％，創業板指則繼續插水２﹒４４％。上
海Ｂ股升１﹒２２％，深圳Ｂ股跌０﹒３８％。
　　創業板股王寧德時代（深：３００７５０）受美國監管風險打擊，現價挫６﹒７％，報
１９１﹒１１元人民幣。（ｅｙ）

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