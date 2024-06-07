《Ａ股行情》滬指收升０﹒１％周挫１﹒２％，創業板震盪今跌２％

《經濟通通訊社７日報道》Ａ股昨日（６日）經歷小盤股踩踏恐慌後，今日再因寧德時代

（深：３００７５０）插水引發震盪。滬深股市先行高開個股普升，全日收市也只有約１１００

隻個股下跌，然而身為創業板股王的寧德時代股價重創，拖累Ａ股三大指數無法「脫綠」，滬綜

指盤中低見３０３１﹒０４點，創４月２４日以來新低，但尾盤隨著內地公布一系列交通運輸設

備更新方案，公共交通、環保、新能源車等板塊拉漲，帶動滬指倒升０﹒０８％收市。深市跌勢

兇猛，午後稍見修復，深成指全日跌０﹒９％，創業板指則仍插水２﹒１６％，雙雙盤中刷新４

月下旬以來新低。

內地端午假期前最後一個交易日，兩市成交７１６８億元（人民幣．下同），按日回落

１５﹒３％，返回近日低成交水平。人行全周回歸地量逆回購模式，反映流動性暫時無虞，本周

共收水６０４０億元。

中國海關總署公布，按美元計，５月出口同比增長７﹒６％，勝於市場預期的增６％，同比

增幅創四個月最高，分析認為和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加緊出貨有關；至於５月進口

同比增長１﹒８％，遠遜預期的增４﹒２％，顯示內地居民部門需求仍然疲軟。

總結全周股市表現，滬綜指保持在３０５０至３１００點之間徘徊，市場表現沉悶，可炒作

題材不多，值得留意的是成交額顯著回落，周三（６日）成交額回落至６８８６億元，是今年１

月３０日以來最低單日成交。滬綜指本周跌１﹒１５％，連續第三個星期下跌。



＊寧德時代恐成中美磨心，股價跌超半成＊



據外媒報道，美國共和黨多名議員致信該國國土安全部，稱眾議院中共問題特設委員會發現

「確鑿證據」，證明中國電池製造商寧德時代和國軒高科（深：００２０７４）的供應鏈與新疆

生產建設兵團有聯繫，涉及在新疆的「強迫勞動」行為，但兩家公司仍在美國運營並擴大業務。

議員呼籲美國「必須立即」將寧德時代和國軒高科列入美國涉疆法案實體清單。

寧德時代強調，任何關於公司使用強迫勞動或與強迫勞動有任何關聯的說法都是絕對錯誤的

。寧德時代全日價挫５﹒７％，報１９３﹒２元，令大市震盪。

至於國軒高科宣布斥資１３億美元在摩洛哥建該國首個電動汽車電池廠，為股價沖喜，公司

早段曾升，收市則倒跌２﹒１％，報１９﹒２８元。

光伏龍頭隆基綠能（滬：６０１０１２）宣布擬發債融資最多１００億元，與此同時上調自

有資金委托理財的單日最高餘額上限，上調幅度也是１００億元，引發股民焦慮，隆基綠能全日

股價跌２﹒６％，報１６﹒７４元，盤中低見１６﹒５６元，創２０１８年１１月以來新低。公

司盤中回應，公司債發行與提高理財額度無關聯。



＊內地鼓勵交通設施更新，多股喜漲停＊



交通運輸部等十三部門印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》。其中提出，要求地方制

定新能源公交車及動力電池更新計劃，鼓勵各地推動１０年及以上老舊城市公交車輛更新，鼓勵

企業在符合要求地區大規模使用新能源無人配送車，及引導金融機構強化對交通運輸技術改造和

設備更新的支持等。

公共交通板塊領漲，永安行（滬：６０３７７６）漲停，江西長運（滬：６００５６１）升

９﹒１％，錦江在線（滬：６００６５０）走高４﹒１％，申通地鐵（滬：６００８３４）升

３﹒５％，大眾交通（滬：６００６１１）升２﹒２％。

新能源車概念掀漲停潮，納川股份（深：３００１９８）、泉為科技（深：３００７１６）

、津榮天宇（深：３００９８８）、雙飛集團（深：３００８１７）集體飆２０％漲停，宏盛股

份（滬：６０３０９０）、海源復材（深：００２５２９）、宗申動力（深：００１６９６）、

國風新材（深：０００８５９）升一成封板。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７４﹒１１ －０﹒５０

上證綜合指數 ３０５１﹒２８ ＋０﹒０８ ３１８９﹒１１

上證Ａ股指數 ３１９８﹒８０ ＋０﹒０８

深證成份指數 ９２５５﹒６８ －０﹒９０ ３７９２﹒１０

深圳創業板指數 １７８１﹒０７ －２﹒１６

上證Ｂ股指數 ２３４﹒６１ ＋２﹒７７ １﹒４１

深證Ｂ股指數 １１１６﹒４７ ＋０﹒４２ ０﹒６５

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