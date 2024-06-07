《Ａ股焦點》萬科Ａ漲近２％，公告如期償付票據利息６１４０萬元

《經濟通通訊社７日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公告，中期票據「
２３萬科ＭＴＮ００３」擬於２０２４年６月１５日償付利息。債券發行金額２０億元（人民幣
．下同），債券餘額２０億元，本計息期債券利率為３﹒０７％，本期應償付利息金額約為
６１４０萬元，發行期限為３年。萬科Ａ漲近２％，Ｈ股升１﹒４％。（ｃｔ）
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07/06/2024 10:26
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２３萬科ＭＴＮ００３」擬於２０２４年６月１５日償付利息。債券發行金額２０億元（人民幣
．下同），債券餘額２０億元，本計息期債券利率為３﹒０７％，本期應償付利息金額約為
６１４０萬元，發行期限為３年。萬科Ａ漲近２％，Ｈ股升１﹒４％。（ｃｔ）
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