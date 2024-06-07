【提振內房】免斷供潮衝擊金融，多地銀行寬限購房者「先息後本」

《經濟通通訊社７日專訊》隨著內地經濟增長持續放緩、多個行業大規模裁員，為防止斷供

潮風險上升，以及提振地方樓市，據報多地銀行允許購房者償還房貸「先還息後還本」，情況遍

及多個一二線城市，官媒則警告這樣的還貸模式並不一定劃算。

據《財新》報道，目前在北京、廣州、成都、珠海、杭州等城市，均有銀行提出可以申請房

貸償還「先息後本」，例如在廣州，華潤銀行、廣發銀行、浦發銀行、中信銀行、興業銀行、農

業銀行等多家商業銀行都可以操作「先息後本」，寬限年限在２年至５年不等。

報道引述廣州一名銀行界人士稱，諸多銀行在過去幾年採用類似方式處理房貸逾期問題，相

當於銀行與存量購房人達成的和解協議，因銀行擔心斷供的房子成了負資產，就算收回再到法院

拍賣，也無法償清銀行貸款，而「先息後本」模式可以大幅緩解購房人在未來兩到三年內的還款

壓力，「先挺過這幾年再說」。

不過報道亦指出，採用「先息後本」的償還方式後，購房人的利息支出將會增加。



＊內媒：收入穩定者應謹慎考慮還貸「先息後本」＊



內媒《經濟日報》亦留意到愈來愈多銀行提出「先息後本」還房貸的趨勢，發文提醒公眾，

「別讓房貸還款新方式迷了眼」。文章指，「先息後本」的供款模式具有明顯的「先低後高」特

征，能夠在一定程度上緩解借款人早期的資金壓力，但隨著借款期限變長，還款總額會更高。

文章表示，如果借款人短期內急需將錢用於其他領域，「先息後本」方式不失為一種選擇，

但如果借款人有固定收入，等額本金模式能夠減少利息總額，則更加劃算，而如果借款人預期未

來的收入逐年增加、增幅較大，等額本息模式可能更契合需求。（ｅｙ）

