【提振內房】內房融資白名單政策升級：銀行須制定盡職免責細則

《經濟通通訊社７日專訊》國家金融監管總局和住房城鄉建設部聯合印發《關於進一步發揮

城市房地產融資協調機制作用 滿足房地產項目合理融資需求的通知》，據報這是今年１月兩部

門通知建立城市房地產融資協調機制後，再次針對城市協調機制聯合發文，文件特別提到，金融

機構要根據通知制定盡職免責具體實施細則。

融資「白名單」制度自設立以來成效不大，實際融資額並不高，分析指問題重點在於銀行掌

握放貸主動權，而銀行工作人員須就放貸行為擔責，所以如果銀行人員可免除因放貸予流動性困

難房企而承受的監管風險，將有助改善房企流動性困境。

通知還提出，要積極滿足融資「白名單」項目合理融資需求，對符合要求的項目「應貸盡貸

」。通知要求金融機構按照市場化、法治化原則，評估白名單項目融資需求，獨立評審、自主決

策。明確一個項目確定一家主辦銀行負責項目後續融資，主辦銀行要建立綠色通道，可單列授信

額度。

通知另外提出，各省政府要指導地級及以上城市完善協調機制，並要明確相關保障措施。通

知指出，城市協調機制要推動白名單項目單獨建賬核算、封閉運作管理，嚴禁項目資金挪作他用

。城市協調機制要優化預售資金管理，合理確定預售資金監管額度。對於預售資金監管賬戶開立

銀行與主辦銀行不一致的，城市協調機制要協助做好變更。城市協調機制要加強在建工程抵押精

細化管理，根據項目銷售進度逐套解押，保障銀行債權安全。

內媒報道，兩部門已聯合成立工作專班，各省、城市也將成立相應工作專班，下一步將持續

推動城市協調機制落地見效，全力支持房地產在建項目融資和建設交付，有力保障購房人合法權

益，推進房地產高質量發展。（ｅｙ）

