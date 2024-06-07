【數據解讀】５月出口強進口弱，機構料關稅上調前出口延續強勢

《經濟通通訊社７日專訊》中國５月外貿數據參差，出口同比增速創四個月高，進口增速則

弱於預期。按美元計，５月出口同比增長７﹒６％，勝於市場預期的增６％，進口同比增長

１﹒８％，遠遜預期的增４﹒２％。５月貿易順差８２６﹒２億美元，高於預期的７３０億美元

。分析師們預計今年中國出口的偏強走勢將持續，對中國經濟提供正貢獻。不過，內需復甦尚疲

弱，仍需具有持續性的政策加持。



＊實際有效匯率走弱支撐，未來數月出口仍將強勢＊



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，５月出口延續強勁增長勢頭，主要反映了中國有

競爭力的商品在全球市場份額持續較大、人民幣匯率優勢維持以及出口商在出口目的地關稅上調

前提前發貨。考慮到銀行加大製造業貸款投放、設備更新力度加強將進一步提升出口企業延續以

價換量策略的概率，美元在短期內保持強勢將帶來人民幣實際有效匯率繼續走軟，出口商將繼續

提前發貨或考慮出口通過第三國進行轉運，預計出口在未來數月內將維持較高增速。

凱投宏觀亦認同，在實際有效匯率走弱支撐下，預計未來數月出口將維持強勢。海外徵收關

稅不太可能立刻威脅到出口，如果有的話，也可能是在邊際上提振出口，因為企業會搶在徵收關

稅前抓緊出貨。預計今年出口量將實現雙位數增長，支撐中國經濟全年增長５﹒５％。



＊進口增速放緩，國內需求復甦偏弱＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，５月以美元計價出口同比加快，出口擴張加快

，主要得益於全球需求具有韌性，國內出口產品與服務能較好滿足海外市場需求變化，新三樣為

代表的外貿新動能持續增強；去年同期低基數亦有貢獻。從趨勢看，年內外貿仍有望保持平穩增

長。５月進口同比增速放緩，主要是國內需求復甦偏弱，商品進出口月度存在一定波動；同時，

近幾個月國際航運及能源商品價格波動也會對商品月度進口表現構成一定影響。但從前五個月，

鐵礦石、能源、天然氣、大豆等商品進口數量保持擴張，反映國內需求延續復甦擴張態勢。

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