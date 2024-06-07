【數據解讀】機構：對美國出口逾年半首轉正，航運等波動影響進口

《經濟通通訊社７日專訊》中國海關總署公布，按美元計，５月出口同比增長７﹒６％，勝

於市場預期的增６％，同比增幅創四個月最高，分析認為和美國新一輪加徵關稅前內地出口商加

緊出貨有關；至於５月進口同比增長１﹒８％，遠遜預期的增４﹒２％，顯示內地居民部門需求

仍然疲軟。

國金證券宏觀趙偉團隊認為，出口延續靚麗表現，主要貿易夥伴中，中國對東盟（越南為代

表）、拉美（巴西為代表）出口增速進一步擴張，對美國出口當月同比自２０２２年８月以來首

次轉正。商品結構上看，受全球消費電子需求復甦帶動，中國集成電路、家電等出口漲幅居前，

汽車、船舶等運輸設備出口延續強勢表現。

美銀美林證券認為，上海集裝箱運價指數持續飆升，創下２０２２年四季度以來最高水平，

這主要是由於集裝箱短缺、港口擁堵、對地緣政局和貿易保護主義升溫的憂慮帶來的需求前置等

。短期看，中國對歐盟的出口有所改善，對美國的出口基本好壞參半。預計短期出口增長將繼續

保持韌性。

長江證券首席經濟學家伍戈指出，主要經濟體製造業ＰＭＩ共振抬升，外需回升趨勢尚未結

束。至於美對華加徵關稅對中國外貿數據的擾動，他認為是有限的。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，５月進口同比增速放緩，主要是國內需求復甦偏

弱，商品進出口月度存在一定波動。同時，近幾個月國際航運及能源商品價格波動也會對商品月

度進口表現構成一定影響。不過考慮到中國國內的擴內需政策將持續積極，加之大宗商品進口量

仍強，預計未來幾個月的中國進口增長空間仍在。（ｃｔ）

